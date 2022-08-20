Парня могли подставить конкуренты. Фото: скрин с видео

Депутат Думы Асбестовского городского округа Дмитрий Александрин прокомментировал инцидент с участием своего сына – 21-летнего Егора Александрина, кандидата-самовыдвиженца на сентябрьских выборах в Думу.

Накануне в Сети появилась запись, где молодой человек хамил девушкам, называя их «грязью». После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отреагировал на перпалку.

- Посмотрел нашумевший ролик с кандидатом-самовыдвиженцем. Думаю, делать ему в думе нечего, - рассказал глава региона, отметив, что за такое поведение парень заслуживает только подзатыльников.

Дмитрий Александрин рассказал, из-за чего произошел конфликт. Фото: сайт свердловского отделения партии "Единая Россия"

Сам Дмитрий Александрин рассказал «КП-Екатеринбург», что ситуация, в которую попал его сын, не такая однозначная, как представлена на видео. Дело в том, что оппоненты Егора Александрина – представители одной из политических партий, сами спровоцировали перепалку, а на выложенном видео показана только часть ссоры.

- Ситуация очень неоднозначная, потому что моего сына спровоцировали. Конечно, он еще молодой в этом плане, не сдержался. Мы ходим, в том числе, по дворам, по собраниям, как кандидаты в депутаты. У нас есть фонд «За родной Асбест», мы объясняем, в том числе, порядок организации парковок, детских площадок по программе «Комфортная городская среда» и так далее, - рассказывает «КП-Екатеринбург» депутат Дмитрий Александрин. - Конкуренты из другой партии, они у нас в Асбесте агрессивные, у них такой повестки нет. Поэтому они за нами везде ходят, следят, даже машинами выслеживают для провокаций. Кричат «Жулики, воры», еще что-то.

По словам народного избранника, Юлия Маткаримова, которая спровоцировала Егора, имеет очень неоднозначную репутацию в городе Асбесте.

- Не знаю, как ее еще в тюрьму не посадили. Она держала несколько приютов собак. Эти собаки там умирали. Ее так и называют «убийца собак». Она работает на одну из партий, - говорит Дмитрий Александрин. - Юлия подошла к Егору, давай на шею ему вешаться, давай звать его куда-то поехать, как проститутка. Он так и отреагировал. Они засняли конец разговора. Поэтому так и получилось. Конечно, я не с восторгом к этому отношусь. Сын попал в тяжелую ситуацию. Не нужно было ему, в любом случае так говорить.

Депутат акцентирует внимание на том, что его сын, хоть и сказал грубые вещи, все-таки не сам начал конфликт, а подставился.

Между тем, по словам источника «КП-Екатеринбург», оппоненты Егора Александрина до провокации расклеивали по городу листовки за одну из партий. При этом, на этих самых листовках не было выходных данных.

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