Свердловский губернатор дал совет сыну депутата, назвавшего избирателей «грязью»

Егор Александрин считает общение с простыми людьми ниже своего достоинства. Фото: скрин с видео

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отреагировал на скандал с участием сына действующего депутат Думы Асбестовского городского округа Дмитрия Александрина Егором.

Егору 21 год, и он тоже собрался на сентябрьских выборах стать депутатом, но подвела несдержанность – молодой человек назвал горожан «грязью», вызвав недовольство главы региона.

- Посмотрел нашумевший ролик с кандидатом-самовыдвиженцем. Думаю, делать ему в думе нечего, - отреагировал на ситуацию губернатор Свердловской области, отметив, что за такое поведение парень заслуживает только подзатыльников.

Видео с инцидентом опубликовано в Сети 19 августа. На кадрах видно, как Егор Александрин хамит девушкам, называя их «грязью», а их автомобили «ведрами». Он подчеркивает, что общение с простыми людьми ниже его достоинства.

После этого его отец Дмитрий Александрин удалил страницу из социальной сети.

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