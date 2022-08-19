Одна из участниц конфликта Елена Васенина рассказала с чего началась ссора. Фото: скрин с видео

В Асбесте жители возмущены поведением сына местного депутата Дмитрия Александрина Егора. В соцсетях появилось видео с его участием. На ролике слышно, как молодой человек, стоя на улице со своими друзьями, с презрением разговаривает с женщинами. При этом 21-летний парень называет собеседниц «грязью». Одна из участниц конфликта Елена Васенина рассказала, с чего началась ссора.

- Этот парень стоял и разглядывал нашу машину. Мы сначала подумали, понравилась. Потом уже поняли, что он смотрел с презрением, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Елена. - Мы в шутку предложили ему прокатиться. А он начал хамить. Мол, я в это ведро не сяду.

Девушки сделали ему замечание. А в ответ получили очередную порцию оскорблений.

- Я с «грязью», как хочу, так и буду разговаривать. Залезь в свое ведро и ***[уезжай] отсюда, - с ухмылкой ответил Егор Александрин.

По словам Елены, сын депутата провоцировал драку, но, к счастью, обошлось без рукоприкладства. После взаимных оскорблений молодой человек уехал.

Васенина предполагает, что сын депутата мог спутать их с агитаторами или конкурентами из-за выделяющихся желтых жилеток.

- Это наши жилетки, с логотипом Автоклуба. Мы работаем по дорогам, освещению, люкам и т.д. По обращению одной из наших подписчиц мы поехали смотреть, что за люк, представляет ли он угрозу жителям, - добавила Елена.

Дерзкий поступок Егора Александрина не оставил без внимания губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона считает, что парню следует записать видеообращение с извинениями в адрес девушек, которых он оскорбил.

- Думаю, делать ему в думе нечего. Молодые люди, которые подобным образом с кем-то разговаривают, заслуживают только подзатыльников, - написал в своем ТГ-канале губернатор.

Евгению Куйвашеву стыдно за поведение самовыдвиженца, после случившегося инцидента он надеется, что отец молодого человека повлияет на сына.