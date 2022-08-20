Депутат Думы Асбеста удалил страницу в ВК после скандала с сыном

Дмитрий Александрин удалил страницу в ВК. Фото: сайт Думы Асбестовского ГО/страница в ВК

Громкий скандал произошел в городе Асбест Свердловской области перед сентябрьскими выборами. Здесь сын депутата Думы Дмитрия Александрина Егор нецензурно оскорбил девушек, после чего на выходку отреагировал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Ситуация развивалась так: 18 августа горожанка обратилась в АвтоКлуб городского округа с просьбой помочь решить проблему с провалившимся люком. Представители клуба выехали на место, а на обратном пути встретили 21-летнего Егора Александрина, который, кстати, тоже решил стать депутатом – на выборы он пошел в качестве самовыдвиженца.

Парень начал вести себя по-хамски. Одному из участников АвтоКлуба он сказал закрыть рот.

-На вопрос - ты почему так с взрослыми людьми разговариваешь, поступил ответ - я с грязью как хочу, так и разговариваю. Сядь в свое ведро и *** на *** отсюда, что бы я тебя здесь больше не видел, - рассказывают очевидцы инцидента, - Вечером этого же дня встретили Александринамладшего на собрании, стоял молча спрятавшись за папину спину и слова не смел пикнуть.

Сын депутата назвал горожан "грязью". Фото: скрин с видео

Видео ссоры попало в интернет. На кадрах слышно, как Александрин называет девушек из АвтоКуба «грязью». Парень, по словам очевидцев, пытался спровоцировать драку, но в итоге обошлось без рукоприкладства.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, что парню нужно записать видеообращение с извинениями .

- Думаю, делать ему в думе нечего. Молодые люди, которые подобным образом с кем-то разговаривают, заслуживают только подзатыльников, - резюмировал глава региона.

Страница народного избранника теперь недоступна. Фото: ВК

Между тем, отец парня – действующий депутат Асбестовской думы Дмитрий Александрин после скандала удалил свою страницу в социально сети ВК.

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