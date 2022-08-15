Школьник сел за руль родительской иномарки. Фото: пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области

За рулем Hyundai, который протаранил «Газель» скорой помощи в Нижнем Тагиле был 16-летний Денис. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в силовых структурах. В ночь на 15 августа подросток сел за руль иномарки. На высокой скорости он врезался в «Газель», от чего легковушка загорелась.

Денис, а также трое его друзей скончались на месте. Также погибла 45-летнйи фельдшер Ирина Зентерекова. Водитель скорой помощи и 18-летний пассажир Hyundai по имени Павел сейчас находятся в больнице.

- Денис был в компании 16-летней Юли и 15-летнего друга Ильи, - рассказал инсайдер «КП-Екатеринбург». - Они все давно знакомы, раньше учились в школе № 25 в поселке Старатель. Еще с ними был 19-летний Алексей. Все сгорели до приезда спасателей. Как выжил Павел до сих пор не понятно. Денис не угонял автомобиль, а взял покататься.

Инспекторы ГИБДД долго не могли опознать сгоревшие тела. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых заявил, что личности всех участников ДТП установлены. Скоро станет ясно, был ли 16-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения. Денис взял автомобиль родителей, так как знал, где лежат ключи от легковушки.

- С учетом того, что тела некоторых из них пострадали в огне, на это ушло у инспекторов ГИБДД гораздо больше времени, чем обычно. Погибшие и выжившие в огне являются местными жителями. Иномаркой управлял подросток 2005 г.р, который взял без разрешения ключи у родителей. Ключи были в свободном доступе, они лежали на тумбочке. Скончавшийся юноша водительского удостоверения не имел. Его семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Родители трижды привлекались по статье 5.35 КоАП за самовольный уход сына и ненадлежащий уход за его обучением. За рулем неотложки был мужчина 1974 г.р. Он с черепно-мозговой травмой доставлен в больницу. Также был госпитализирован пассажир 2003 г.р из Hyundai. Им оказывается необходимая медицинская помощь, - пояснил полковник Горелых.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

- Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Кроме того, в ходе следствия в обязательном порядке будут выясняться причины и условия, которые привели к случившейся трагедии, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

Денис взял машину родителей и устроил смертельный заезд. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, как познакомились подростки, устроившие смертельную аварию в Нижнем Тагиле со скорой (подробности)