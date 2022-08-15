Стало известно, как познакомились подростки, устроившие смертельную аварию в Нижнем Тагиле со скорой

Фото: группа во «ВКонтакте» «Тагильский спасатель»

Подростки, устроившие аварию в Нижнем Тагиле, раньше жили в поселке Старатель. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в школе № 25. Именно там дети познакомились

- Они давно у нас уже не учатся. Нам запретили давать комментарии по этой теме, - ответили «КП-Екатеринбург» в школе № 25 Нижнего Тагила.

Напомним, что в ночь на 15 августа легковушка Hyundai влетела в машину скорой помощи. 16-летний водитель иномарки и трое его пассажиров скончались на месте. Также погибла 45-летняя фельдшер Ирина Зентерекова. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

- Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Кроме того, в ходе следствия в обязательном порядке будут выясняться причины и условия, которые привели к случившейся трагедии, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь.

Расследование аварии взяла на контроль прокуратура.