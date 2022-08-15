Расследованием уголовного дела займется Следственный комитет. Фото: «Тагильский спасатель»/личная страница погибшей во «ВКонтакте»

Стала известна личность погибшей женщины-фельдшера в страшной аварии в Нижнем Тагиле. Одной из погибших оказалась 45-летняя Ирина Зентерекова. Информацию об этом подтвердили коллеги Ирины.

По данным свердловского главка полиции, смертельную аварию устроил 16-летний подросток. Он сел за руль, а пассажирами Hyundai стали его друзья. На высокой скорости легковушка протаранила «Газель» скорой помощи. Ирина погибла на месте. А водитель скорой и один подросток доставлены в больницу. Водитель и трое пассажиров иномарки сгорели в огне.

- Человеком Ира была прекрасным. Мы с ней учились в одной группе, в 1997 году выпустились из Нижнетагильского медицинского училища. Она была доброй, скромной, жизнерадостной, спокойной, отзывчивой, грамотной. Можно бесконечно продолжать список её достоинств. Ирина была невероятно светлым человеком, она как солнышко, всегда улыбалась, - рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая Ирины.

Расследованием аварии займется Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершённое лицом, не имеющим права управления транспортными средствами».

- В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий по сбору доказательств. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области не подтвердили информацию об угоне легковушке. Расследование находится на контроле прокуратуры.

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