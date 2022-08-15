Фото: группа «ВКонтакте» «Тагильский спасатель»

После гибели пяти человек в ДТП с машиной скорой помощи в Нижнем Тагиле следователи возбудили уголовное дело по ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления).

- В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий по сбору доказательств, - сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. - Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Кроме того, в ходе следствия в обязательном порядке будут выясняться причины и условия, которые привели к случившейся трагедии, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь.

Напомним, ДТП произошло ночью, 15 августа на пересечении улиц Октябрьской революции и Газетной. В нем погибли 16-летний водитель иномарки, трое его пассажиров, среди которых 16-летняя девушка и фельдшер скорой медицинской помощи.

Кроме того, водитель скорой медицинской помощи и один из пассажиров Hyundai Accent госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительной информации, 16-летний водитель Hyundai Accent проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ «Луидор» скорой медицинской помощи, двигавшейся на разрешающий сигнал светофора.

Ранее мы писали, что прокуратура проконтролирует доследственную проверку после ДТП.