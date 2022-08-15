Фото: группа «ВКонтакте» «Тагильский спасатель»

Прокуратура проконтролирует доследственную проверку после ДТП с машиной скорой помощи в Нижнем Тагиле, в котором погибли пять человек.

- Прокуратура даст оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, условий жизни и воспитания несовершеннолетних, а также соблюдению режима труда и отдыха водителей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

ДТП произошло ночью, 15 августа на пересечении улиц Октябрьской революции и Газетной. В нем погибли 16-летний водитель иномарки, трое его пассажиров, среди которых 16-летняя девушка и фельдшер скорой медицинской помощи.

Кроме того, водитель скорой медицинской помощи и один из пассажиров Hyundai Accent госпитализированы в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести.

По предварительной информации, 17-летний водитель Hyundai Accent проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ «Луидор» скорой медицинской помощи, двигавшейся на разрешающий сигнал светофора.