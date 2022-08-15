Пассажир Hyundai 2003 года рождения и водитель скорой в больнице Фото: группа «ВКонтакте» «Тагильский спасатель»

В Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Газетной и Октябрьской Революции около трех часов ночи 15 августа иномарка столкнулась с машиной скорой помощи. В жутком ДТП погибли пять человек. Еще двое пострадали. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

- В результате сильного удара женщина-фельдшер в «Луидор», а также водитель и три пассажира иномарки получили несовместимые с жизнью травмы и погибли, - рассказал Валерий Горелых. - Еще два человека, пассажир Hyundai 2003 года рождения и водитель «Луидор», в срочном порядке доставлены в одну из клиник Нижнего Тагила, где врачи сейчас оказывают им необходимую медицинскую помощь. Известно, что от удара иномарка вспыхнула, тела погибших сильно повреждены огнем. По итогам начавшегося разбирательства полицейские примут обоснованное процессуальное решение.

По предварительным данным, за рулем иномарки находился 16-летний подросток - житель Нижнего Тагила. Он не предоставил преимущества в движении, проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с машиной скорой медицинской помощи.

Как сообщается в группе «ВКонтакте» «Тагильский спасатель», также предварительно известно, что водитель и пассажиры в легковом автомобиле были в состоянии алкогольного опьянения.