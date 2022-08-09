Врачи рассказали, как спасали раненную в голову девочку из уральского села

Сейчас девочка дома с семьей. Фото: читатель «КП»

Врачи детской больницы № 9 Екатеринбурга рассказали, как спасли жизнь 11-летней Ане (имя изменено – прим.ред), которую ранили в голову из винтовки. По версии следствия, вечером 22 июня в пятиклассницу из Нижней Синячихи выстрелил сосед Сергей Карпицкий. Он уже был судим за кражу зерна.

Отец Ани быстро отвез дочку в больницу Алапаевска, откуда девочку вместе с мамой забрал вертолет Медицины катастроф. Там же ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В Екатеринбурге Аня почти три недели провела в реанимации. На 18-е сутки ее перевели в нейротравматологическое отделение.

В огороде Сергея Карпицкого нашли гильзу. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Наметившаяся положительная динамика позволила перейти к этапу ранней реабилитации, - рассказал заместитель главного врача по хирургии ДГКБ № 9 Араик Петросян.

Через месяц школьницу выписали, однако уже через неделю у девочки сильно заболела голова. Решением этой проблемы занялись специалисты Областной детской клинической больницы.

- Чтобы исключить кровотечение или внутричерепную гипертензию, ей сразу провели МРТ. Оказалось, причиной головных болей была инфекция. Назначенное лечение принесло желаемый эффект, - объяснила врач неврологического отделения ОДКБ Мария Шаврова.

Врачи сотворили настоящее чудо. Юная Аня сумела восстановиться после серьезной черепно-мозговой травмы. Сейчас она дома и готовится к новому учебному году.

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