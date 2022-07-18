«Приехали с молотками и пистолетами»: владелец парковки на ВИЗе, где произошла стрельба, рассказал о ночных разборках

Вечером 17 июля произошел рейдерский захват сразу трех парковок. Фото: Читатель "КП"

В Екатеринбурге вечером 17 июля произошло сразу несколько криминальных разборок. "Стрелка" на парковке на ул. Крауля 186 б на ВИЗе сопровождалась перестрелкой. "КП-Екатеринбург" выяснила, кто стрелял и из-за чего.

Однако началось все вовсе не с дележки парковки, а с печально известного бизнес-центра «Манхэттен», где уже больше года идет "война" между двумя управляющими компаниями «Кировская» и «Аурус». Около 19:00 вечера люди спортивного телосложения в камуфляже с молотками и газовыми баллончиками зашли на территорию бизнес-центра «Манхэттен». Они избили охранников, вскрыли двери в серверную и скрылись.

А позже стало известно о перестрелке на парковке на ул. Крауля 168 б на ВИЗе. Земельный участок, на котором расположена данная парковка, по документам арендует ООО «Титан».

- Вечером 17 июля криминальная группировка захватила сразу три наших парковки: на ул. Металлургов, 60; на ул. Патриса Лумумбы, 25 и на ул. Крауля 168б, - объясняет «КП-Екатеринбург» заместитель директора ООО «Титан» Владислав Дедов. - БЦ «Манхэттен» с нами никак не связан. Но по нашей информации и там, и на наших объектах (парковках - Прим. Ред.) действовала одна и та же бригада. Так называемые ОПГ «Визовские», под руководством предпринимателя Валерия Яковлева. Видимо они выбрали определенный день, чтобы была возможность отвлечь внимание.

А так начинались разборки в БЦ "Манхэттен". Фото: Читатель "КП"

По словам Дедова, сначала криминальная группировка приехала на парковку на ул. Металлургов. Следом они зашли на Патриса Лумумбы и уже в последнюю очередь приехали на Крауля.

- На Металлургов приехала группа из 60-70 человек в масках. Они были вооружены молотками, кастетами и пистолетами. Выгнали нашего охранника, запугали его физической расправой. Разгромили нашу будку, украли деньги. Порядка 30-40 тысяч рублей - точную суму ущерба мы сейчас подсчитываем. Вывезли в неизвестном направлении наше имущество, - продолжает Владислав Дедов. - Параллельно аналогичные манипуляции были проделаны на Патриса Лумумбы. Мы все это время звонили в полицию, чтобы вызвать помощь. Полиция успела выехать только на Крауля. Там работал «Омон» Росгвардии, а также спецподразделение полиции «Гром». Вооруженные люди начали оказывать сопротивление. И в результате началась перестрелка. Кого-то задержали.

По словам Владислава Дедова сейчас парковки контролируются все теми же «визовскими».

- Ситуация полностью криминальная. На всех трех объектах мы находимся официально. Земельный комитет нам официально выставляет счета за пользование этими участками. И сета не маленькие! – возмущается он. - А сейчас эти парковки контролируются вооруженными людьми. Они рассредоточены по периметру. Сидят в тонированных автомобилях с оружием. Мы без полиции туда не заходим, чтобы не подвергать риску своих людей. Но полиция пока ничего внятного нам сказать не может. Мы будем писать заявление на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.

На парковке на ул. Металлургов, 60 уже были разборки, связанные с предпринимателем Валерием Яковлевым. Фото: Читатель "КП"

По словам пресс-секретаря регионального главка МВД Валерия Горелых в тот вечер было задержано 22 человека. Сейчас с ними работают сыщики. Он также подтвердил, что и в БЦ «Манхэттен» и на парковках работала одна и та же криминальная группировка.

Добавим, что «КП-Екатеринбург» уже писала про разборки на ул. Металлургов, 60. По словам Владислава Дедова занять данную парковку ООО «Титан» удалось лишь неделю назад.

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«Приехали в масках и с шумовыми гранатами»: В Екатеринбурге силовики предотвратили криминальную сходку на парковке. В Екатеринбурге снова началась дележка парковок, как «в нулевые». Свидетелями одной из таких «стрелок» 11 июня стали жители дома напротив парковки на ул. Металлургов. На стоянку приехала группа крепких парней спортивного телосложения с оружием. Следом туда же нагрянули силовики. Всех «бойцов» уложили на землю. У некоторых участников сходки при себе были пистолеты и ножи. (Подробности)