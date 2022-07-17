Охрану БЦ «Манхэттен» в Екатеринбурге избили люди в камуфляже с молотками

Охранников избили прямо на месте работы. Фото: источник "КП-Екатеринбург"

В воскресенье вечером, 17 июля, совершено нападение на охранников бизнес-центра «Манхэттен» на улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге.

В здание БЦ вошли несколько человек в камуфляже и напали на охранников. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали сотрудники бизнес-центра.

Нападавшие принесли с собой молотки. Фото: источник "КП-Екатеринбург"

В руках нападавших были монтировки, молотки, газовые баллончики, трубы и травматические пистолеты. С группой нападавших, по словам очевидцев, был директор УК «Кировская» Михаил Ярошевский.

- Представители УК «Кировская», не менее человек тридцати, зашли в здание, избили сотрудника, который у нас выполняет роль администратора. Выломали двери на первом этаже, ведущие из лифтового холла в серверную. После этого скрылись, - рассказал «КП-Екатеринбург» директор УК «Аурус» Алексей Шешуков.

Фото: источник "КП-Екатеринбург"

На место ЧП приезжали сотрудники полиции и сотрудники УБОП, которые задержали нескольких человек для опроса. Сейчас работа в БЦ восстановлена.

Конфликт перешел в острую стадию. Фото: источник "КП-Екатеринбург"

Представители обеих УК говорят, что именно они сейчас обслуживают БЦ. УК «Кировская» опирается на заключенные с поставщиками договора, а УК «Аурус» - на протокол собственников, заключенный в октябре 2021 года, и на то, что именно они с февраля 2022 года обслуживают все инженерные сети и коммуникации БЦ «Манхэттен».

Нападавшие повредили двери. Фото: источник "КП-Екатеринбург"

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу, сообщение о происшествии поступило в отдел полиции номер 1. По указанному адресу выезжали наряды комплексных сил полиции и следственно-оперативная группа территориального ОВД для изучения всех обстоятельств произошедшего. Начато проведение проверки, по результатам которой, будет принято процессуальное решение.

Фото: источник "КП-Екатеринбург"

Напомним, что в БЦ «Манхэттен» несколько месяцев ведут борьбу управляющие компании «Кировская» и «Аурус» за право работы на объекте.

Фото: источник "КП-Екатеринбург"

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