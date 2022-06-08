«Электрощитовые охраняют с оружием»: сотрудники БЦ «Манхэттен» снова заявляют о рейдерском захвате

Бизнес-центр расположен на улице Мамина-Сибиряка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Собственники офисов в бизнес-центре «Манхэттен» в Екатеринбурге, снова пострадали из-за разборок управляющих компаний «Аурус» и «Кировская». Часть арендаторов не могут подключиться к электроэнергии из-за «долгов» перед одной из управляшек. «КП-Екатеринбург» неоднократно рассказывала о споре двух УК. На этот раз компания «Аурус» отключила свет у части арендаторов.

– Управляющая компания «Кировская» заключила договора по электроснабжению, коммунальным услугам. Собственники более-менее, худо-бедно, а платят. Но есть рейдеры, УК «Аурус». По судебным решениям, которые уже вступили в законную силу, «Аурус» не имели право управлять бизнес-центром с мая по октябрь 2021 года. Но «Аурус» выставил счета за этот период. А сейчас отключают электроэнергию у собственников. Долги мнимые, и они знают, что законным путем через суд не получат средства собственников. Единственный способ давления – это отключить свет у «должников», – рассказывает «КП-Екатеринбург» замдиректора УК «Кировская» Владислав Лебедев.

Он подчеркивает, что выключать свет имеет право только УК «Кировская», которая заключила договор с электроснабжающей организацией либо сама электроснабжающая, обесточив все здание за неуплату коммунальных услуг.

– Уведомлений было отправлено много, но вчера к нам обратилось 10 собственников. Вечером наш сотрудник вместе с полицией требовал открыть электрощитовую, чтобы подключить людей, но ничего не удалось сделать. С февраля, а в последнее время еще активнее, представители «Аурус» кавказской внешности охраняют электрощитовые с оружием. К ситуации подключен юрист, который помогает арендаторам оформить обращение в полицию. Это вымогательство, – говорит Лебедев.

В разговоре с корреспондентом «КП-Екатеринбург» директор УК «Аурус» Алексей Шешуков подтвердил факт отключения электроэнергии у части собственников.

Конфликт тянется несколько месяцев. Фото: УК "Кировская"

– На общем собрании собственников в октябре, где выбиралась управляющая компания, был принят и договор управления объектом. Мы действуем по пункту о досудебном урегулировании по задолженностям. Мы оповестили должников, а после у части отключили свет, так как имеем право ограничить подачу коммунальных услуг собственнику при задолженности, – пояснил Алексей Шешуков.

Директор «Ауруса» сообщил, целью компании является не отключение собственников от электричества, а установление с ними диалога. По его словам, сейчас из 214 собственников порядка 40 процентов имеют задолженности с мая по сентябрь 2021 года и с марта 2022 года по сегодняшний день.

Представители обеих УК в разговоре с «КП-Екатеринбург» сообщили, что именно их компании обслуживают сейчас «Манхэттен». «Кировская» опирается на то, что заключила договоры с поставщиками, «Аурус» – на протокол собрания собственников в октябре 2021 года и то, что с февраля 2022 года они занимаются обслуживанием всех инженерных сетей и коммуникаций.

15 июня состоится очередной судебное заседание в московском арбитражном суде об оспаривании протокола и передаче технической документации и здания от «Ауруса» к «Кировской». Ранее суд уже встал на сторону «Кировской», удовлетворив их иск к «Аурусу» с требованием о начислении процентов за пользование чужими денежными средствами с декабря 2021 года по март 2022 года.

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