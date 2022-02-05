4 февраля поздно вечером мужчины зашли в здание на Маминна-Сибиряка, 101 и вывели оттуда четверых охранников. Фото: УК «Кировская»

В Екатеринбурге сотрудники бизнес-центра «Манхэттен» сообщили о рейдерском захвате. В ночь на 5 февраля около тридцати мужчин зашли в здание на Маминна-Сибиряка, 101 и вывели оттуда на улицу четверых охранников.

Причиной захвата стал конфликт между двумя управляющими компаниями: «Аурус» и «Кировская». По словам заместителя директора УК «Кировская» Владислава Лебедева, официально право управлять БЦ «Манхэттен» принадлежит УК «Кировская».

- Спор на тему того, кто будет управлять бизнес-центром идет очень давно. Но по факту прошлым летом собственники помещений дважды проголосовали за то, чтобы именно мы управляли бизнес-центром, а после этого суд подтвердил законность работы компании в БЦ «Манхэттен», - рассказал «КП»-Екатеринбург заместитель директора УК «Кировская» Владислав Лебедев.

Фото: УК «Кировская»

Но при этом владельцы УК «Аурус» пытаются оспорить решение суда и уже второй раз устраивают рейдерский захват здания.

- Вчера ночью порядка тридцати кавказцев пришли и выгнали нашу охрану, то есть чоповцев, которые на лицензированной основе следили за зданием. Когда мне об этом доложил начальник охраны, я сразу же выехал на место и вызвал полицию. Но сотрудники полиции, увидев количество людей, сказали, что это гражданско-правовые отношения и благополучно уехали. Тем временем, пока я сам находится в бизнес-центре, меня тоже пытались вывести из «Манхэттена», - рассказывает Владислав Лебедев. - Мужчин, которые ворвались в бизнес-центр и захватили его, нанял директор УК «Аурус» Алексей Шешуков.

По словам Владислава Лебедева, захватчики до сих пор находятся в здании и никого туда не пускают.

- Они выключают провода, портят общее имущество: уже не работают шлагбаумы и пожарная сигнализация. Поэтому мы и обратились в СМИ, чтобы привлечь внимание правоохранительных органов, чтобы они подключились к этой ситуации и зарегистрировали соответствующее заявление, провели проверку и приняли законное решение, в моем понимании, это возбуждение уголовного дела, - рассказывает Владислав Лебедев.

Как сообщает заместитель директора УК «Кировская», 1 февраля арбитражным судом Московской области было вынесено решение, по которому сотрудники УК «Аурус» не имеют права управлять бизнес-центром. Кроме того, 7 февраля, состоится судебное заседание, на котором УК «Кировская» будет окончательно передана вся техническая документация на здание, которую с мая 2021 года незаконно удерживает у себя УК «Аурус».

Фото: УК «Кировская»

Чтобы связаться с руководством, мы позвонили в бизнес-центр. Нам ответила его сотрудница и перед тем как дать контакты, женщина поделилась своими эмоциями.

- Очень хочется, чтобы вы освятили всю эту ситуацию. Это все очень страшно. Уже второй раз... Будто мы вернулись криминальные в 90-е, - рассказала сотрудница БЦ «Манхэттен».

В полиции Екатеринбурга прокомментировали данную ситуацию следующим образом:

- Данная информация будет проверена. В случае выявления правонарушений будут приняты меры реагирования в рамках компетенции полиции. В настоящее время сведений о причинении вреда здоровью или имуществу персонала центра не имеется, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Екатеринбургу.

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