Сотрудники бизнес-центра в Екатеринбурге рассказали о попытке рейдерского захвата

Бизнес-центр «Манхэттен» находится почти в самом центре Екатеринбурга - на улице Мамина-Сибиряка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В бизнес-центре «Манхэттен» в Екатеринбурге накануне было неспокойно. По словам очевидцев, к зданию в четверг пришли люди спортивного телосложения.

- Ходили с двух до восьми вечера какие-то мужчины, на вид, будто из «девяностых», - рассказали «КП-Екатеринбург» сотрудники бизнес-центра.

Кроме того, в здании временно отключали свет. Некоторые из арендаторов предположили, что это связано с техническими неполадками. Другие связывают это с произошедшими событиями.

- Свет выключали примерно на 20 минут, около шести часов вечера, - рассказывают сотрудники компаний-арендаторов. – Приезжали еще сотрудники полиции. Они были в шлемах и с бронежилетами. Видел как минимум двух из них. Они поднимались вверх, туда, где офисы.

Как отмечают сотрудники центра, случившееся может быть связано с конфликтом между двумя управляющими компаниями бизнес-центра.

- Народ тут немного взбунтовался. Людей было много, полиция приехала, - отмечает один из арендаторов. – Здесь две управляющие компании делят между собой здание. Видимо, чтобы все было законно, привлекли полицию. Но драк никаких не было.

Правда, в полиции не подтвердили, что на место случившегося приезжали их сотрудники. По одной из версий, за них приняли судебных приставов. В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области ситуацию пока не прокомментировали.