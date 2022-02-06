Директор УК «Аурус Алексей Шешуков показал, что происходит в БЦ «Манхэттон». Фото: Алексей Шешуков

Накануне днем сотрудники УК «Кировская» сообщили о рейдерском захвате бизнес-центра «Манхэттен» тридцатью кавказцами. По словам заместителя директора управляющей компании, захват произошел из-за конфликта двух компаний за право управления «Манхэттеном».

- Спор на тему того, кто будет управлять бизнес-центром идет очень давно. Но по факту прошлым летом собственники помещений дважды проголосовали за то, чтобы именно мы управляли бизнес-центром, а после этого суд подтвердил законность работы компании в БЦ «Манхэттен», - рассказал «КП»-Екатеринбург заместитель директора УК «Кировская» Владислав Лебедев.

Владислав Лебедев рассказал «КП»-Екатеринбург, что поздно вечером 4 февраля в здание зашли около тридцати кавказцев и вывели сотрудников охраны УК «Кировская» на улицу.

В полиции пообещали разобраться в ситуации. Фото: УК «Кировская»

- Вчера ночью порядка тридцати кавказцев пришли и выгнали нашу охрану, то есть чоповцев, которые на лицензированной основе следили за зданием. Когда мне об этом доложил начальник охраны, я сразу же выехал на место и вызвал полицию. Но сотрудники полиции, увидев количество людей, сказали, что это гражданско-правовые отношения и благополучно уехали.

По словам Владислава Лебедева, захватчики до сих пор находятся в здании и никого туда не пускают.

В свою очередь, директор УК «Аурус» Алексей Шешуков опровергает эту информацию.

- Во-первых, на видео, которое они (УК «Кировская», - Прим. Ред.) прикладывают, видно, что в здание заходят четыре человека. Один из этих людей 30 сентября участвовал в захвате БЦ «Манхэттен». Это представитель управляющей компании «Кировская». При необходимости могу отправить видео, на котором видно, что это один и то же человек. Во-вторых, все акты приема передач на объект принадлежат УК «Аурус». Мы никому ничего не передавали. У нас на текущий момент идут судебные разбирательства, - комментирует ситуацию Алексей Шешуков.

Фото: УК «Кировская»

Также директор УК «Аурус» рассказал, что он был вынужден отправить своих сотрудников в БЦ «Манхэттен».

- У управляющей компании «Кировская», видимо, был конфликт с их чопом. Потому что охранники просто взяли и ушли с объекта, их никто не выгонял. А так как за это все отвечаю я, у меня была необходимость отправить туда нашу охрану. Сотрудники УК «Кировская» говорили, что там были отключены свет и система поражооповещения. Это не соответствует действительности. Такого вообще ничего не происходило. Если что-то было сделано, пускай они каким-то образом это подтвердят. БЦ как функционировал, так и функционирует в штатном режиме. Более того 4 февраля туда приезжала полиция и не увидела никаких нарушений в этом вопросе, - объясняет Алексей Шешуков.

По словам, директора УК «Аурус», БЦ «Манхэттен» работает в штатном режиме. Фото: Алексей Шешуков

Также он сообщает, что сейчас в здании находятся администраторы УК «Аурус».

- У нас на текущий момент не чоп (частая охранная организация, - Прим. Ред.), а служба контроля. Это администраторы, которые работают в управляющей компании. Для того, чтобы заключить договор с чоповцами, нужно время. В дальнейшем там будут находиться лицензированные сотрудники охраны, - говорит директор УК «Аурус».

Напоминаем, что в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу пообещали разобраться в ситуации.

- В случае выявления правонарушений будут приняты меры реагирования в рамках компетенции полиции. В настоящее время сведений о причинении вреда здоровью или имуществу персонала центра не имеется, - сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу

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