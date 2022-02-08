Конфликт между двумя компаниями обострился еще в октябре 2021 года. Фото: УК «Кировская»

В Екатеринбурге не утихает скандал вокруг бизнес-центра «Манхэттен». Очередное обострение ситуации произошло еще вечером 4 февраля. По словам заместителя директора управляющей компании «Кировская», в БЦ «Манхэттен» ворвались около тридцати кавказцев и вывели на улицу всю охрану. Причиной захвата стал конфликт между двумя управляющими компаниями: «Аурус» и «Кировская».

- Ночью 4 февраля порядка тридцати кавказцев пришли и выгнали нашу охрану, то есть ЧОП (частная охранная организация, - Прим. Ред.), которые на лицензированной основе следили за зданием. Когда мне об этом доложил начальник охраны, я сразу же выехал на место и вызвал полицию. Но сотрудники полиции, увидев количество людей, сказали, что это гражданско-правовые отношения и благополучно уехали, - рассказывает заместитель УК «Кировская» Владислав Лебедев. - Мужчин, которые ворвались в бизнес-центр и захватили его, нанял директор УК «Аурус» Алексей Шешуков.

По словам, директора УК «Аурус», БЦ «Манхэттен» работает в штатном режиме (фото от 6 февраля). Фото: Алексей Шешуков

В свою очередь, Алексей Шешуков отрицает эту информацию и настаивает, что у УК «Кировская» был конфликт с ЧОПом.

- Охранники просто взяли и ушли с объекта, их никто не выгонял, - уверяет Алексей Шешуков. - А так как за это все отвечаю я, у меня была необходимость отправить туда нашу охрану. Сотрудники УК «Кировская» говорили, что там были отключены свет и система поражооповещения. Это не соответствует действительности. Если что-то было сделано, пускай они каким-то образом это подтвердят. БЦ как функционировал, так и функционирует в штатном режиме. Более того 4 февраля туда приезжала полиция и не увидела никаких нарушений в этом вопросе.

Однако на этом споры не утихли. Сегодня, 8 февраля, Владислав Лебедев сообщил, что рейдерский захват продолжается.

Фото: УК «Кировская»

- Творится правовой беспредел. Собственникам бизнеса блокируют карточки и заставляют их подписывать договор управления с рейдерами, причем не сегодняшним числом, а задним от 1 мая 2021 года, чтобы потом в будущем показать, что они добровольно его подписали. Об этом мне рассказал один из собственников – это группа строительных компаний «Астра», - рассказывает заместитель директора УК «Кировская» Владислав Лебедев. - Мне вчера позвонил директор компании Олег Исмагилов и сообщил, что к ним на 12-й этаж ворвались и попытались выломать двери в технические помещения, но у рейдеров ничего не получилось, так как у этой строительной компании есть своя охрана. Более того, вчера мы подали заявление на хищение имущества более чем на 600 тысяч рублей. В ходе рейдерского захвата у нас украли сервера, где находилась система безопасности.

Также по его словам, руководство УК «Аурус» поменяли внешнюю охрану.

- На ресепшн посадили мальчика худенького, а всех товарищей кавказцев спрятали по техническим помещениям, - добавляет Лебедев.

Также 7 января должно было пройти заседание суда, на котором руководство УК «Аурус» должно было передать УК «Кировской» всю документацию. Но, по словам Владислава Лебедева, заседание перенесли на 11 марта.

Фото: Алексей Шешуков

При этом директор УК «Аурус» Алексей Шешуков сообщил «КП»-Екатеринбург, что БЦ «Манхэттен» по-прежнему работает в штатном режиме и все, что сообщают его оппоненты, выдумано, чтобы нагнетать ситуацию в СМИ.

- Оппоненты делают вид, что у нас свет в офисах отключен, что мы блокируем карты собственникам. Это не соответствует действительности, - заявляет Алексей Шешуков. - Все дело в том, что у каждой из компаний здесь есть свои сторонники и противники. Соответственно, если у меня среди собственников здесь есть какой-то друг, я могу попросить его, чтобы он всем сказал «Нас тут к тому-то побуждают». Владельцы УК «Кировской» с некоторыми собственниками очень хорошо общаются. Я думаю, что они по просьбе руководства этой управляющей компании пишут жалобы и заявления на нашу компанию о том, что не пускают собственников, отключают карты. Все это делается для того, чтобы нагнетать ситуацию в информационной сфере. Я готов с этими собственниками встретиться и лично все обсудить.

Напомним, конфликт обострился еще в октябре 2021. Тогда в бизнес-центр также пришли люди спортивного телосложения. Кроме того, в здании временно отключали свет. Некоторые из арендаторов предположили, что это было связано с техническими неполадками. Другие связывали это с конфликтом между двумя УК.

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