Кавказцы, оккупировавшие «Манхэттен», вынесли почтовый ящик управляющей компании

Фото: читатель «КП»

В бизнес центре «Манхэттен» на улице Мамина-Сибиряка продолжается рейдерский захват. Как рассказали «КП»-Екатеринбург в управляющей компании «Кировская», сейчас в здании «дежурят» порядка 12 человек.

- Пришли утром и забрали наш почтовый ящик, - рассказывают сотрудники УК. – У нас один сотрудник сидел, ему сказали «не рыпаться». Что он мог один сделать? Полицию вызывать бесполезно, они не будут разбираться.

Ранее в управляющей компании «Аурус» назвали действия «вынужденной мерой».

- У управляющей компании «Кировская», видимо, был конфликт с их чопом. Потому что охранники просто взяли и ушли с объекта, их никто не выгонял. А так как за это все отвечаю я, у меня была необходимость отправить туда нашу охрану. Сотрудники УК «Кировская» говорили, что там были отключены свет и система поражооповещения. Это не соответствует действительности. Такого вообще ничего не происходило, - рассказал «КП» директор УК «Аурус» Алексей Шешуков.

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