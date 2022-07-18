В полиции раскрыли подробности ночных разборок в Екатеринбурге

В отдел полиции доставили 22 человек. Фото: читатель «КП»

В свердловском главке полиции прокомментировали ночные разборки на улице Крауля, где рядом с парковкой прогремели выстрелы. Как выяснилось, это было своеобразным продолжением потасовки в БЦ «Манхэттен», где по-прежнему воюют за территорию управляющие компании «Кировская» и «Аурус». А через несколько часов одна из группировок попыталась совершить рейдерский захват парковки на ВИЗе. По данным «КП-Екатеринбург», на счету задержанных захват уже трех частных парковок.

- Инцидент, о котором идет речь, и дневное ЧП в бизнес-центре «Манхэттен» на Мамина-Сибиряка, где жестоко избили охранника, по предварительным данным, могут быть звеньями одной цепи, - пояснил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Тревожный сигнал о вечернем происшествии поступил в дежурную часть ОП № 9 в 22:30.

В общей сложности в отдел полиции для составления протоколов доставили 22 человек. Задержание производили бойцы спецподразделения «Гром» и представители подразделения по борьбе с организованной преступностью.

- ЧП в бизнес-центре «Мантхэттен» носит тлеющий характер на протяжении долгого периода. Две управляющие компании пытаются любой ценой решить вопрос, кто будет обслуживать бизнес-центр. Этот давний спор пытается разрешить Арбитражный суд Московской области, - добавил полковник Горелых.

Противостояние управляющих компаний длится уже не первый год. Последняя попытка захвата была в феврале, когда вход в здание контролировали 30 кавказцев. Тогда в УК «Аурус» называли это «вынужденной мерой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Человека убили, а ответственных – нет»: в Екатеринбурге полицейский проигнорировал вызовы на место кровавой расправы (подробнее)

Дело о похищении инженера, которого заживо сжег сын, передали лучшим следователям Среднего Урала (подробнее)

Брызнули в глаза из перцового баллончика и украли $4000: в Екатеринбурге два мажора на «Мерседесе» ограбили студента-медика из Египта (подробнее)