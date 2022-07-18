В Екатеринбурге возле жилого комплекса произошел конфликт с перестрелкой

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рядом с ЖК «Янтарная долина» вечером, 17 июля, неизвестные устроили перестрелку. По словам очевидцев, конфликт, возможно, произошел из-за парковки за домом на Крауля, 168б.

- Слышна была стрельба из автомата, и крики «кто встанет тот умрет», - рассказали подписчики группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». - Это бандитская разборка похоже.

Также очевидцы добавили, что устроившие перестрелку перекрыли въезды во дворы.

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу, на место выезжали наряды комплексных сил полиции и следственно-оперативная группа территориального ОВД.

Обстоятельства уточняются.

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

Напомним, вечером, 17 июля, в здание бизнес-центра «Манхэттен» зашли несколько человек в камуфляже и напали на охранников. В руках нападавших были монтировки, молотки, газовые баллончики, трубы и травматические пистолеты.