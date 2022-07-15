Девочка из уральского села, которой прострелили голову из винтовки, пришла в сознание

Врачи извелекли из черепа пулю диаметром 5 мм. Фото: читатель «КП»

В детской больнице Екатеринбурга пришла в себя 11-летняя Аня (имя изменено – прим.ред) из села Нижняя Синячиха. Вечером 22 июня пятиклассницу ранили в голову из мелкокалиберной винтовки, по обвинению в покушении на убийство был арестован 49-летний Сергей Карпицкий. Ранее родители девочки выражали поддержку соседу и заявляли о его невиновности.

- Да, пришла в сознание. Я нахожусь рядом с ней, - кратко ответила «КП-Екатеринбург» мама девочки.

У Сергея Карпицкого четверо детей, из которых один несовершеннолетний. Его сын Николай уверен, что отца заставили дать признательные показания. 11 лет назад Сергей был осужден за кражу 700 килограммов зерна. Во время следственного эксперимента он заявил, что стрелял в коршуна.

- Да, нашли гильзу в огороде. У отца было зарегистрированное гладкоствольное ружье. У нас в селе столько народу нет, сколько полиции приехало, - рассказывает Николай.

Стоит отметить, что интересы Карпицкого представляет адвокат Сергей Лашин, защищающий фотографа-убийцу Дмитрия Лошагина.

- Назначена экспертиза. Будут сравнивать пулю, которую извлекли из головы девочки, с его винтовкой, - пояснил «КП-Екатеринбург» Сергей Лашин.

На прошлой неделе Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию на освобождение Сергея Карпицкого из СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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