Сын предполагаемого стрелка из Нижней Синячихи рассказал о винтовке отца

Судом по ходатайству следователя СК в отношении мужчины избрана мера мера пресечения в виде заключения под стражу. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Семья жителя Нижней Синячихи Сергея Карпицкого не верит в его причастность к стрельбе. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил его сын Николай. Водителю бульдозера предъявлено обвинение в покушении на убийство 11-летней девочки. По версии следствия, вечером 22 июня Сергей стрелял по коршуну. Тогда же пятиклассница Аня (имя изменено – прим.ред) была ранена в голову. В тяжелом состоянии ее на вертолете доставили в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.

Сейчас состояние девочки оценивается как стабильно тяжелое.

- Да, нашли гильзу в огороде. У отца было зарегистрированное гладкоствольное ружье. У нас в селе столько народу нет, сколько полиции приехало. Накануне его арестовали, - пояснил сын Сергея Карпицкого.

Ранее родители девочки и другие жители Нижней Синячихи выступили в защиту соседа.

- Ничего не сходится, ни траектория полета пули, ни причина стрельбы. Односельчане и даже мама девочки, готовы бить во все колокола, чтоб дело не закрыли и продолжали искать того, кто действительно стрелял, - рассказал «КП-Екатеринбург» житель Синячихи.