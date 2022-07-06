В Екатеринбурге вынесли приговор хакеру, который продал ботов для World of Tanks на 670 миллионов

Хакер раскаялся и признал свою вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнее время на сайтах знакомств все чаще можно встретить девушек, которые целенаправленно хотят встретить свою любовь в лице айтишника или программиста. Пандемия коронавируса показала, что представители этой профессии хорошо зарабатывают, несмотря на кризисы. Вот и 37-летний житель Екатеринбурга Андрей Кирсанов отныне звезда в мире программирования. Вот только слава у него достаточно дурная – первый в истории России киберпреступник в области игровой индустрии.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, ПРИЦЕЛ НЕ НАДО

Сам Кирсанов никогда не считал себя хакером или злодеем. Все его труды были для дополнительного заработка. Будучи геймером уралец легко вычислил, что спрос на читы есть. Было бы предложение…

Андрей играл в World of Tanks со студенчества, но потом придумал, как на игре можно не разоряться. А наоборот – преумножить капитал. В феврале 2013 года он придумал чит-программу для создания ботов в танковых сражениях. Ее обладатель получал нелегальную функцию автоприцела, что позволяло моментально пробивать броню на машине противника. В самой игре автоприцел есть, но 100% результата он дает. Поэтому нечистые на руку игроки практически сразу под внимание.

Для компании-разработчика Wargaming подобные боты служили репутационным ущербом. Пользователи утрачивали интерес к сражениям, сталкиваясь с читерами. Удалить их с сервера – вопрос двух секунд. Но вычислить продавца было невозможно. Доступ к боту стоил 25 рублей на 150 матчей или же за 2125 рублей на 15 000 боев.

- По механике взаимодействия с официальной версии игры читы позволяли получить преимущество перед другим игроками. Присутствие ботов оказывает давление на игроков, которые понимают, что оказались в меньшинстве. Таким образом, вредоносные программы вносят изменения в игры и наносят компании ущерб, - говорится в материалах уголовного дела, которые были оглашены в суде.

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА ОТ МВД

Дело Кирсанова является уникальным еще и по другой причине. Его вычислили в ходе оперативных мероприятий, иными словами – полиция действовала самостоятельно, без наличия заявлений от пострадавших. Хотя вряд ли бы кто-то не рассмеялся в лицо геймеру, у которого взорвали виртуальный танк.

В августе 2020 года оперуполномоченный отдела «К» главного управления МВД России наткнулся на сайт Кирсанова под названием «Кибертанк». Силовик оставил заявку на покупку ботов. Оплатил чит через терминал и послал деньги на «Киви-кошелек». А дальше было уже дело техники. Домен сайта был зарегистрирован на Кирсанова, как и счет. В квартире у него нашли несколько тысяч долларов США и компьютер со всеми доказательствами.

Екатеринбуржец с самого начала признал вину и раскаялся в содеянном. Вероятно, это и спасло его от сурового наказания. Прокуратура запрашивала для него полтора года лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Компания Wargaming оценивала ущерб в 670 миллионов рублей. Однако впоследствии приняла решение не заявлять иск.

- В настоящее время я официально трудоустроен, - сказал в своем последнем слове хакер. - Я начал работу над программным обеспечением для высокоточного подъемника, который имеет большой потенциал для отечественного машиностроения. На момент официального трудоустройства я консультировал разработчика подъемника в рамках своих знаний, - рассказывает Андрей Кирсанов в последнем слове. - Просил бы суд не назначать столь суровое наказание и оставить меня в кругу моей семьи, так как я единственный ребенок в семье, и помощь родителям может исходить только от меня. Я социально адаптирован, длительное время проживаю в Екатеринбурге, и готов исполнять приговор по месту своего проживания.

На оглашение вердикта Кирсанов пришел в окружении друзей и родителей. Казалось, что пожилые пенсионеры так до конца и не поняли, за что осудили их любимого сына.

- Он больше ошибаться не будет. Будет законопослушным, - сказал после суда отец хакера.

Суд признал Андрея Кирсанова виновным по статье 273 УК «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» и назначил ему два с половиной года ограничения свободы. Это значит, что ему будет запрещено покидать жилье в позднее время суток. Также ему запретят менять место жительства.

- Прокуратура в течение предусмотренных законом 10 дней изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых, - сообщила пресс-секретарь ведомства Марина Канатова.

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