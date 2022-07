Андрей Кирсанов признал вину, ему грозит реальный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хакеру, продававшему читы для World of Tanks, запросили реальный срок. По версии следствия, с 2015 года Кирсанов продавал ботов автоприцеливания для игр World of Tanks и World of Warship. Доступ к боту стоил 25 рублей на 150 матчей или же за 2125 рублей на 15 000 боев.

- Прокурора запросила 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии поселения для жителя Екатеринбурга Андрея Кирсанова. В качестве смягчающих обстоятельств было учтено, что у него болеет пожилой отец. Также Кирсанов отправлял деньги в благотворительные фонды, - сообщили во время судебного заседания.

Ранее хакер полностью признал вину. Известно, что Андрей Кирсанов выступит с последним словом 6 июля. Тогда же ему и будет оглашен приговор.