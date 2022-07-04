Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург днем 4 июля 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Екатеринбург 4 июля. В аэропорту «Кольцово» его встречал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. После этого высокий гость направился в Екатеринбург-ЭКСПО на выставку «Иннопром-2022». Здесь к этому моменту освободили выставочные павильоны от посетителей, чтобы российский премьер мог осмотреть стенды.

Российский премьер осмотрел стенды промышленной выставки Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЦЕНИМ КАЖДОГО ДРУГА

Среди прочего Михаил Мишустин посетил стенд Ростеха. Заинтересовал его станок с числовым управлением, который разработали для авиационной промышленности. Не обошел вниманием Мишустин и беспилотник, новую российскую карету скорой помощи и троллейбус на стенде «Синары». Председатель Правительства РФ даже посидел за его рулем.

Ну а следом российский премьер направился в главный зал Конгресс-центра, где выступил с приветственным словом.

- Сегодня на «Иннопроме» больше 500 российских и международных компаний, лидеры бизнеса из 30 стран. Это больше чем в прошлом году, - сказал Михаил Мишустин. – У нас много друзей в мире. Мы ценим и уважаем каждого. И то, что сейчас мы вместе собрались здесь подтверждает, что Россию невозможно изолировать. Мы неразрывно связаны со всем миром.

И даже посидел за рулем нового троллейбуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Премьер-министр России отметил, что существующий порядок в мире изменили санкционные барьеры и запреты, а также призвал общими усилиями преодолевать появившиеся сложности.

- Ни одной стране в мире нельзя больше гарантировать поставки важнейшей продукции из-за рубежа, - сказал Михаил Мишустин. - Главное что у нас есть хорошие заделы. Это позволило нашей промышленности устоять и избежать сценариев, которые прогнозировали наши оппоненты. Да, есть спад, но мы нигде не приблизились к критической отметке. Наоборот есть рост в электронике, в фармацевтике…

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПОДРОСЛА

Председатель правительства добавил, что российская промышленность показала устойчивость и способность приспосабливаться к новым вызовам. Так, за минувшие пять месяцев объемы промышленного производства выросли.

А также посмотрел, какие скорые появятся на российских дорогах Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Большой комплекс эффективных мер сделан в регуляторной сфере, - сказал Мишустин. – Временное разрешение параллельного импорта позволяет нашим предприятиям наладить новые логистические цепочки комплектующих, которые пока не производятся внутри страны. Санкции подтолкнули к перестройке ключевых областей. Задача – развитие собственных производств. Это один из приоритетов для государства.

Президент на ПМЭФ дал поручение ускорить освоение критически важных технологий. В авиастроении Россия максимально увеличивает перевод российских лайнерских флагманов на отечественные комплектующие, расширяются продуктовые линейки. На схожих принципах идет трансформацию автомобильной промышленности. Россия не видит себя без мощного флота. У нас должно быть сильное кораблестроение. На наших верфях предстоит провести глубокую локализацию производства по всем типам судов.

А потом выступил перед участниками и гостями выставки Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИПОТЕКА ПОД 5%

Отдельно Михаил Мишустин отметил фармацевтическую промышленность, которая в пандемию справилась с выпуском вакцин и лекарств, пусть частично они и были основаны на импортных компонентах.

- Поэтому нам надо идти к независимости по биологическим субстанциям и сырью, - сказал премьер-министр.

По словам Михаила Мишустина, развивать в стране будут и радиоэлектронику. К 2030 году производственные мощности планируют увеличить с 12 до 70%. Дополнительно премьер-министр рассказал про разработку промышленной ипотеки в России. По ставке 5% кредиты будут выдаваться на приобретение готовых производственных площадок.

- Это откроет возможности для быстрой реализации инновационных проектов. Ипотека в течение ближайших месяцев будет запущена, - уточнил Михаил Мишустин. - У нашей страны огромный потенциал. Уверен, совместными усилиями мы сможем раскрыть его в полной мере.

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