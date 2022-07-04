В интервью «КП-Екатеринбург» Касперский рассказал, как сейчас обстоят дела с IT-специалистами Фото: Данил СВЕЧКОВ

На «Иннопром-2022» в Екатеринбург прилетел Евгений Касперский, создатель знаменитого антивируса, которым пользуются во многих странах. В интервью «КП-Екатеринбург» он рассказал, как сейчас обстоят дела с IT-специалистами в России и как зарубежные страны относятся к программному обеспечению из России.

МНОГИЕ IT-СПЕЦИАЛИСТЫ УЖЕ ВЕРНУЛИСЬ

- Евгений Валентинович, в Свердловской области заговорили про создание «Уральского Гугла» (создание IT-кластера в районе Широкой речки, - Прим. Ред.). А насколько реально у нас в России сейчас в принципе создать свой Google или целую Кремниевую Долину?

- Прямо один в один создавать что-то похожее, наверное, смысла нет. Потому что в США в разных штатах немного разные условия, а у нас в России на самом деле налоговые условия по всей стране очень хороши. Поэтому «долины» или что-то похожее может появляться где угодно.

Я считаю, что сейчас в России есть все условия - и финансирование, и самое главное налоговая система и налоговые льготы. Они предполагают, что должны и будут появляться в большом количестве стартапы и проекты. Я оптимистично настроен в этом вопросе.

На «Иннопром-2022» в Екатеринбург прилетел Евгений Касперский, создатель знаменитого антивируса Фото: Данил СВЕЧКОВ

- Последние несколько месяцев много говорят о том, что ИТ-специалисты уезжают из России. Как к середине лета обстоит ситуация с этим?

- Для меня это не проблема. У нас минимально было. Это раз. Во-вторых, говорят, что большинство уже вернулись. Я не знаю, но говорят, что многие уже вернулись.

РОССИЙСКАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СМАРТФОНА

- Вы были в Свердловской области пару месяцев назад и рассказывали про операционную систему, которая сможет заменить Android и iOS. Что это будет?

- Это будет не совсем замена, потому что нужно будет больше для работы с промышленными предприятиями, промышленными объектами и для управления инфраструктурой. Да это как телефон, но по объективным причинам он будет гораздо менее функционален, чем аппарат на Андроиде. Потому что у нас там жесткие условия по безопасности, жесткие правила кибериммунитета. Но аппарат все равно будет уметь звонить, у него будет Интернет, почта. Там стоит «Мой офис» (аналог Microsoft Office). Там куча всего-всего разного, но вот прямо полного набора возможностей там, наверное, никогда не будет.

Но зато это будет телефон, которым можно будет управлять и инфраструктурой, и промышленностью и чем угодно. То есть он будет не взламываемый.

- То есть его можно будет на такой смартфон, как у меня в руке, установить любому жителю России?

- Не совсем. Там требуется чипсет, с которым надо уметь работать. Но если Россия выпустит телефон, мы встанем на этот телефон.

- Читал, что вы раньше любили кататься на лыжах в Италии и Австрии, а где сейчас катаетесь в связи с ситуацией в мире?

- Это давно было. Сейчас уже не до того. Некогда кататься. Да и поднадоело немножко.

Russian phone AYYA T1 на стенде Ростех - новый российский гаджет, как пример импортозамещения Фото: Алексей БУЛАТОВ

УШЕДШИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ КЛИЕНТЫ ВЕРНУТСЯ

- Как вы думаете, какую долю рынка высвободили ушедшие из страны западные поставщики, в частности, какую долю рынка вы готовы закрыть?

- Не готов ответить. Не смотрел. У нас было процентов 80 рынка России. Сейчас мы начинаем замещать белые пятна, которые остались от западных игроков. Я не готов сейчас оценить, какой это объем.

- Как проходит сотрудничество с Европой?

- Объясняю. У нас довольно серьезный удар по нам в Соединенных Штатах. В Европе тоже у нас есть падение, но не настолько сильное, как в Штатах. Не до нуля. Офисы работают. Продажи есть. Осталось огромное количество лояльных нам клиентов. Пройдет некоторое время и большинство из наших клиентов, которые от нас ушли, они вернутся. Если говорить про традиционную кибербезопасность, мы делаем условное «БМВ», а когда с него за те же деньги пересаживаешься на машину попроще, то потом хочется вернуться обратно.

В Латинской Америке у нас небольшой рост. Ближний Восток – рост. Азия примерно на нулях. Россия – очень большой рост.

"Иннопром" открылся в Екатеринбурге 4 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Когда могут вернуться потребители российского софта?

- В 2018 году, например, когда по нам «отбомбились» американцы, когда всякие гадости про нас писали – была хорошо организованная спланированная травля - были у нас большие клиенты, которые уходили. Но через год-полтора они вернулись.

- По «Иннопрому» успели прогуляться?

- Я успел побывать только там, где мы стоим (в зале Конгресс-холла, где проходит деловая программа, - Прим. Ред.). Сейчас пойду с фотоаппаратом.