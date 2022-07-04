Посетителей «Иннопрома» вывели из залов перед приездом Мишустина

Павильоны выставки почти опустели перед приездом Михаила Мишустина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на «Иннопроме-2022» посетителей вывели из залов перед приездом Михаила Мишустина. Премьер-министр РФ посетит масштабную выставку, чтобы одним из первых осмотреть павильоны. К его приезду организаторы выставки готовятся заранее. Уже в 12:40 посетителей попросили освободить выставочные павильоны.

Выставка "Иннопром" открылась в 9 утра 4 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие из них простояли большие очереди, чтобы выйти на улицу. Но большинство осталось в «Экспо Центре». Гости заполонили кафе и диваны, расположенные здесь.

- Журналистов запустили в павильоны, чтобы освещать обход Михаила Мишустина в 13:00. До этого из залов вышли все посетители. Когда именно придет премьер-министр, неизвестно, - сообщил фотограф «КП-Екатеринбург», находящийся в одном из выставочных залов.

На выставке представили новейшие разработки Фото: Алексей БУЛАТОВ

На «Иннопроме-2022» для гостей подготовили три павильона. Они открылись для посетителей в 9:00. Однако на въезде в выставочный центр «Экспо» собрались такие пробки, что многим посетителям удалось попасть внутрь только через 40-60 минут ожидания. На входе в сам центр гостям также пришлось отстоять километровые очереди.

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