По трассе Москва-Санкт-Петербург запустят беспилотные грузовики

В ходе проекта к 2024 году по трассе М-11 «Москва-Санкт-Петербург» будут запущены беспилотные автомобили Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В недалеком будущем в России может исчезнуть такая профессия, как «дальнобойщик». Дело в том, что в нашей стране начинают экспериментировать с беспилотными грузовыми автомобилями. Об инновации рассказал на выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге Альберт Каримов, заместитель Министра промышленности и торговли РФ.

- Один из трендов – автономность. В связи с этим у нас проводится эксперимент по эксплуатации высокоавтономных транспортных средств, - говорит Альберт Каримов. - Уже сейчас на дорогах общего пользования используется 300 беспилотных машин в 13 регионах. Они накапливают данные. Эти данные пригодятся для создания грузовых беспилотников в рамках соглашения с Минтрансом. В ходе проекта к 2024 году по трассе М-11 «Москва-Санкт-Петербург» будут запущены беспилотные автомобили.

Предполагается, что без водителя будут ездить грузовики КАМАЗ. Добавим, что выставка «Иннопром-2022» проходит в столице Урала с 4 по 7 июля.