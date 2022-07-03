Как выглядит площадка «Иннопрома-2022» за день до открытия международной выставки

Такие «квадрокоптеры» в будущем могут заменить традиционные вертолеты. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

За день до открытия международной промышленной выставки «Иннопром-2022» готовность площадки проверил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В воскресенье, 3 июля, он посетил международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО».

- Глава Свердловской области сегодня осмотрел, в частности, стенд страны-партнера выставки – Республики Казахстан и стенд Свердловской области, который занял свыше тысячи квадратных метров и где, среди прочего, представлены новейшие разработки свердловских компаний, - уточняют в Департаменте информационной политики Свердловской области.

В этом году главная тема выставки «Промышленный переход: опыт лидеров». Ожидается, что ее посетят российский премьер Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Выставка будет работать с 4 по 7 июля.

Выставка будет работать с 4 по 7 июля.

В этом году не надо сдавать ПЦР-тест на коронавирус, чтобы попасть на выставку. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

За день до открытия выставки ее площадку проинспектировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Один из стендов на выставке. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Работать выставка будет в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Фото: Департамент информационной политики Свердловской области