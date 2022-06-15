Суд условно-досрочно освободил фотографа-убийцу Дмитрия Лошагина

За убийство жены Лошагин был приговорен к 9 годам 10 месяцам лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фотограф Дмитрий Лошагин скоро может вернуться из колонии домой. Сегодня, 15 июня, в Чкаловском районном суде Екатеринбурга рассмотрели его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Причем, решение было принято в пользу Лошагина. То есть, в ближайшее время его действительно могут отпустить на 1 год 6 месяцев и 16 дней раньше срока.

- Помощник Свердловского прокурора возражал против удовлетворения ходатайства Лошагина, поскольку вину в инкриминируемом преступлении осужденный так и не признал, не принес извинения потерпевшим, - комментируют в прокуратуре Свердловской области. – Администрация исправительного учреждения также возражала против удовлетворения ходатайства.

Сам судебный акт еще не вступил в законную силу. У прокуратуры есть десять дней, чтобы обжаловать его. Все это время Лошагин будет оставаться в колонии.

Дмитрия Лошагина признали виновным в убийстве жены-модели Юлии. Фото: соцсети

Дмитрий Лошагин долгое время был одним из самых известных и востребованных фотографов Екатеринбурга. Все изменилось в 2013 году, когда после вечеринки пропала его супруга и известная модель Юлия. Впоследствии ее изуродованное тело нашли в лесу рядом с Первоуральском, а подозрение в убийстве пало на Дмитрия Лошагина. Сам он настаивал на своей невиновности.

Его отправили в СИЗО, но затем, в конце 2014 года суд вдруг признает его не виновным и отпускает. Некоторое время фотограф остается на свободе, пока родственники убитой женщины не требуют пересмотра дела. Уже в феврале 2015 года Лошагина признают виновным и приговаривают к десяти годам колонии строгого режима. Впоследствии этот срок сокращают до 9 лет и 10 месяцев.

В конце 2020 года суд впервые удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Но прокуратура обжаловала это решение и Лошагин остался в колонии. Теперь у него появился новый шанс выйти на свободу раньше срока.

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