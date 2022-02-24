Александр Махонин 14 лет не выпускает альбомов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Певец Александр Махонин, более известный публике, как Мистер Кредо или Mr. Credo, вот уже четырнадцать лет не выпускает альбомов, однако регулярно под его авторством выходят синглы, которых за эти годы накопилось с два десятка.

Мистер Кредо часто обвиняли в пропаганде наркотиков за тематику альбомов Fantasy и «Золотое время», выпущенные в 1997-98 годах. Сегодня же Махонин поддерживает нынешнюю власть, и поет песни на актуальные темы и об известных людях. В его репертуаре есть композиции «Саддам Хусейн», «Владимир Путин – наш Президент», «После Майдана», «Город Грозный», «Квентин Карантино» и другие.

Сам певец в интервью «КП-Екатеринбург» рассказал, почему пел о наркотиках в 90-е годы:

- Тема наркотиков окружала нас повсюду. Это было и депутатов, и у мажоров. Страна была занята распиливанием. Творческие люди были предоставлены сами себе. Именно в то время я выпустил альбом «Fantasy». Увы, на нашей эстраде прямее, чем я, сказать об этом никто не смог. Знаете, если бы правительство охраняло нас от всего этого, мы бы об этом и не пели. Это была сознательная западная тема, которая проникала всюду.

Родился Александр Махонин 22 ноября 1972 года в Чудновском районе на Украине. В этом году певцу исполнится 50 лет. Вскоре после рождения будущего певца его семья перебралась в Свердловскую область – сначала в закрытый населенный пункт Косулино-1, который сегодня носит название поселок Уральский, а потом – в Свердловск.

В конце 80-х годов Махонин активно включается в жизнь свердловского рок-движения, в 1988 году он вошел в состав группы «Аспект». Коллектив записал альбом в стиле рок благодаря поддержке рок-центра «Сфинкс».

Певец утверждает, что тема наркотиков в 90-е была в тренде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале 90-х годов музыкант учился на военного в Перми, а потом вернулся в Екатеринбург, где вскоре создал группу «Кредо», с которой записал первый альбом. После этого начинаются выступления в Екатеринбурге и даже в других регионах России.

В 1995 году группа записывает альбом «Гармония», который разошелся большим тиражом на компакт-дисках и аудио-кассетах, однако через год группа прекращает существование, а Александр Махонин начинает выступать под псевдонимом Mr. Credo.

Музыкант меняет стиль на техно-райе с использованием восточных ритмов и записывает одним из лучших альбомов в своем творчестве под названием Fantasy. Концертную программу на основе пластинки Мистер Кредо презентовал в Екатеринбурге в конце 1996 года, а 22 февраля 1997 года повторил ее презентацию при аншлаге во Дворце спорта в уральской столице.

В 1998 году певец выпускает альбом «Золотое время» после чего на некоторое время выпадает из повестки.

До 2004 года Александр Махонин проживал в Екатеринбурге в микрорайоне Ботаника, а потом переехал в Москву, где живет и работает уже 18 лет.

Выпущенный в 2002 году альбом «Чудная долина» приносит исполнителю всероссийскую популярность. Успех закрепила пластинка «Нувориш» 2004 года. Композиция «Медляк» попадает в чаты российских радиостанций. В 2008 году Мистер Кредо выпускает свой последний на сегодняшний день альбом «Шоколад».

Махонин продолжает активно гастролировать и записывать новые песни. Правда, в период пандемии коронавируса его концертная активность заметно снизилась.

У музыканта есть 26-летний сын Арсений, который живет в Москве, где иногда помогает отцу записывать песни.

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