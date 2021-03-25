Mr. Credo объяснил, почему обрушился с критикой на Евгения Ройзмана именно сейчас

Артист пригрозил больше не приезжать в столицу Урала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Звезда 90-х, автор хитов «Чудная долина», «Белый танец» и «HSH Bola» Александр Махонин, более известный как Mr. Credo, объяснил, почему именно сейчас решил обрушиться с критикой на бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

Накануне музыкант в резкой форме высказался против одного из основателей фонда «Город без наркотиков». Он обвинил фонд в том, что он прослушивал телефонные разговоры, а также заявил, что сотрудники некоммерческой организации сами были причастны к распространению наркотиков. Также Mr. Credo раскритиковал Евгения Ройзмана за то, что «Фонд Ройзмана» в 2019 году заявил по поддержке уральского ЛГБТ-сообщества.

Музыкант пригрозил больше никогда не приезжать в Екатеринбург, если «членистоногие с Ройзманом будут водить на площадях хороводы».

Эти тезисы музыкант озвучил в своем паблике во «Вконтакте». Телефонные звонки и сообщения в мессенджере Александр Махонин игнорировал. Зато ответил в обсуждениях к постам. На вопрос корреспондента «КП» о том, почему Mr. Credo решил сделать все эти заявления именно сейчас, музыкант ответил так:

- Собирался в Екб и увидел данные новости, - ответил Александр Махонин на вопрос.

Музыкант заявил, что не хочет комментировать эту тему Фото: другой источник.

Свой ответ он сопроводил скриншотом новости с заголовком «В Екатеринбурге пройдет неделя гордости ЛГБТ под покровительством Ройзмана».