Из Екатеринбурга в Ростовскую область отправился грузовик с 20 тоннами гуманитарной помощи для беженцев

В эту машину погрузили 20 тонн гуманитарной помощи. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На Среднем Урале не только готовят место для размещения беженцев из Донбасса, но и собирают для отправки гуманитарную помощь для них - для тех пунктов, в которых они пока размещаются после эвакуации из ДНР и ЛНР. Сегодня, 22 февраля, из Екатеринбурга был отправлен грузовик с 20 тоннами помощи. Он поехал в город Шахты в Ростовской области.

- При формировании груза были учтены актуальные запросы покинувших свой дом жителей ДНР и ЛНР, - уточняют в департаменте информационной политики Свердловской области. - В Ростовскую область, в частности, направлены продукты питания, средства личной гигиены, одежда, бытовая техника.

В помощь беженцам Донбасса были отправлены продукты, бытовая техника, одежда и средства гигиены. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Подобные грузовики отправляют сейчас многие регионы России, отмечают в областном правительстве. Добавим, что в Екатеринбурге в доме на ул. Крылова, 2 был открыт пункт сбора гуманитарной помощи. В понедельник корреспонденты «Комсомольской правды» посетили его, чтобы рассказать, как он работает и что люди несут в помощь беженцам.

- Уральцы активно откликнулись на ситуацию с эвакуацией жителей Донбасса. Для людей, которые приносили вещи и продукты, было важно, чтобы их поддержка действительно была востребована, - рассказала Евгения Миронович, доброволец акции #МыВместе. - В основном люди интересуются: а нужное ли они принесли, пригодится ли это. И сегодня мы, например, привезли сюда для отправки микроволновые печи, потому что было озвучено, что действительно есть такая потребность.

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