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Общество22 февраля 2022 6:18

Предложат компенсацию: в Свердловской области пациентов санаториев досрочно выписали, чтобы разместить беженцев

Власти заявили, что им предложат деньги, либо направят в другое учреждение для продолжения реабилитации
Авторы (2):
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Пациентов реабилитационного центра могут перевести в другие учреждения для продолжения лечения.

Пациентов реабилитационного центра могут перевести в другие учреждения для продолжения лечения.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Свердловская область собирается принять у себя беженцев из ДНР и ЛНР. Для их размещения в регионе готовят несколько площадок. Одна из них - реабилитационная больница «Липовка» в районе Режа. Из-за этого всех пациентов, кто восстанавливался в ней, досрочно выписали. Сегодня, 22 февраля, губернатор Свердловской области поручил предложить компенсацию всех, кого пришлось выписать раньше времени.

- Там находились десятки человек, - сказал Павел Креков, заместитель главы региона о «Липовке». - К сожалению, мы были вынуждены выписать их досрочно.

При этом без реабилитации пациентов не оставят. Им предложат альтернативное место для прохождения лечения.

- Каждый человек, буквально пофамильно, будет внесен в специальный список, и мы предложим им альтернативный вид реабилитации – в зависимости от того заболевания, по причине которого они находились в «Липовке», - говорит Павел Креков. - Реабилитация будет сделана в другом санаторно-курортном учреждении или больнице восстановительного лечения.

Размещать выписанных пациентов в них начнут в ближайшие 2-3 дня. Затронет это и тех, кто восстанавливался после коронавируса и тех, кто проходил реабилитацию с другими диагнозами.

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