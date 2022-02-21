Приносят еду, одежду и даже холодильники: репортаж из пункта сбора гуманитарной помощи беженцам Донбасса в Екатеринбурге [ВИДЕО]

Пункт сбора гуманитарной помощи открыт в Екатеринбурге на ул. Крылова, 2. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В просторной комнате вдоль стены в несколько рядов стоят картонные коробки с символикой российского Красного креста. Они заклеены скотчем. На них написано, что и где лежит. В одной - 60 банок консервированного горошка. В другой - 54 банки кукурузы. Далее – 60 килограммовых упаковок сахара, 43 банки сгущенки, 39 бутылок растительного масла, гречка, стиральный порошок, тушенка…

Все это – гуманитарная помощь, которую сейчас собирают в Екатеринбурге для помощи беженцам Донбасса. Пункт приема разместили в дореволюционном здании на улице Крылова, 2.

Среди тех, кто приносит гуманитарную помощь не только горожане, но и коммерческие предприятия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Он организован общественной благотворительной организацией «Российский Красный Крест», добровольцами общероссийского штаба акции #МыВместе и свердловским региональным отделением партии «Единая Россия», - уточняют в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Комсомольская правда» посмотрела, как он работает и что несут жители Екатеринбурга в помощь тем, кто из-за обострения ситуации в ДНР и ЛНР вынужден был эвакуироваться в Россию.

«ОНИ ВСЕ НАШИ БЛИЗКИЕ»

Дом на Крылова, 2 это историческое здание. Когда-то здесь размещался приют, построенный на деньги купца Семена Петрова, жившего в XIX веке. Снаружи – красный кирпич. Внутри широкие коридоры и очень высокие потолки. В фойе всех пришедших встречает девушка в красном жилете – она волонтер Красного креста. Перед ней на столе список. Девушка отмечает в нем тех, кто приносит гуманитарную помощь. В 15.00 в понедельник в нем заполнено десять строк. Справа от нее уходит в глубину здания длинный коридор, который и приводит нас в комнату, где собирают помощь беженцам.

На входе всех встречает волонтер Красного креста. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Увидели в Интернете, что объявлен сбор и принесли, вот, тушенку, зубную пасту, пеленки, мыло, влажные салфетки…

В коридоре этом мы встречаем Галину Смирнову и ее сына Александра. В их руках полные пакеты. Они говорят, что точно также приносили гуманитарную помощь еще в 2014 году, когда из-за обострения ситуации на Украине в Россию впервые стали прибывать беженцы из Донбасса.

- Всегда по возможности гуманитарную помощь оказываем, - говорят Галина и Александр. – Вот только началось у них все опять, мы сразу подумали, а чем мы можем помочь? Люди ведь в беде. Жалко их. Они такие же, как мы. Наши люди. Нас это волнует, мы переживаем. Близких у нас на Донбассе нет. Но ведь, по сути, они все наши близкие.

Все, что приносят горожане, упаковывается в коробки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В самой комнате все проходит быстро. Никак регистрироваться не надо. Люди просто заходят, ставят пакеты, где подскажут волонтеры, и уходят.

СОБИРАЮТ БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ПУНКТА РАЗМЕЩЕНИЯ

В комнате у стены слева бегло насчитываем около 40 запечатанных коробок с гуманитарной помощью. Волонтеры говорят, что ее приносят не только горожане, но и представители компаний. У другой стены стоят коробки, еще не закрытые. Одна доверху заполнена рулонами туалетной бумаги. В другой женские прокладки. В третьей зубная паста. Рядом коробки с одеждой. На одних фломастером написано «Ж», на других «Д».

- «Ж» - это женская одежда. «Д» - детская. Еще тут коробка есть с «О». Это уже обувь, - бегло объясняет девушка-волонтер.

Волонтеры рассортировывают все продукты, товары первой необходимости и предметы гигиены, которые приносят люди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодые люди в красных жилетах раскрывают принесенные пакеты и быстро рассортировывают по коробкам все содержимое. Тушенка к тушенке, шампунь к шампуням… Попутно они проверяют, не истек ли срок годности, герметичны ли упаковки.

- В основном приносят продукты длительного хранения и средства гигиены. Прежде чем прийти, люди звонят нам и мы уточняем, что сейчас актуально, - объясняет «КП-Екатеринбург» Марина Хабарова, исполнительный директор свердловского отделения Красного креста. - Здесь все упаковывается в коробки. Как только будет сформирован «КАМАЗ» с гуманитарной помощью, мы его отправим. Куда именно, пока сказать не могу. Мы будем действовать в соответствии с указаниями, которые получим от центрального аппарата Красного креста.

На пункте сбора собирают продукты длительного хранения, товары первой необходимости, одежду, бытовую технику. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди коробок с продуктами мы обнаруживаем два небольших холодильника. Это тоже гуманитарная помощь. Правда, уже от компаний.

- У нас есть запрос от центрального аппарата Красного креста. В этот список включены и чайники, и микроволновки, и холодильники, - объясняет Марина Хабарова. - Это нужно, чтобы обустроить пункты размещения для беженцев, создать более комфортные условия. Коммерческие организации помогают. Звонят, обращаются, сами предлагают.

Пункт сбора гуманитарной помощи открыт в Екатеринбурге на ул. Крылова, 2. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Добавим, что сегодня, 21 февраля, губернатор Евгений Куйвашев поручил оразработать план по оказанию помощи беженцам. Рассматривается несколько вариантов, на каких площадках на Среднем Урале их могут временно разместить.

Уточнить детали, как принести гуманитарную помощь, можно по телефону: 8 (343) 382-23-77.

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