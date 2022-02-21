Свердловские власти объявили о готовности принять беженцев с Донбасса

Красный крест уже начал сбор вещей для переселенцев. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева разработан комплексный план по оказанию помощи беженцам с Донбасса. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

- Рассматривается несколько вариантов мест временного размещения беженцев, которые будут определяться, в том числе в зависимости от эпидстатуса прибывающих, - сообщили в департаменте.

Многие уральцы уже заявили о готовности предоставить вещи и принять у себя людей, вынужденно покинувших свой дом.

- Мы, как и многие субъекты Российской Федерации, готовы к приему вынужденных переселенцев. Их с полной уверенностью можно назвать нашими братьями и сестрами, помочь в трудную минуту. Губернатор дал по этому поводу исчерпывающие поручения. Сегодня по его поручению заработала рабочая группа по подготовке возможного приема этих людей. Мы понимаем, что, скорее всего, это будут дети, женщины, люди пожилого возраста. Сегодня к этому привлечены министерство социальной политики, министерство образования и министерство здравоохранения. Хочу поблагодарить наших активных граждан, кто готов разместить их у себя, - заявили заместитель губернатора Павел Креков.

Стоит отметить, что в общей сложности около 30 регионов России выразили готовность принять беженцев с Донбасса. В Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС регионального характера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После попадания на территорию Ростовской области украинских снарядов федеральный следком возбудил уголовное дело. Украина вела обстрел на территории вблизи границы в Тарасовском районе (подробнее)