В Екатеринбурге открылся пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев Донбасса

Лагерь для беженцев, развернутый МЧС на погранпереходе. Фото: Александр КОЦ

Жители Свердловской области начали собирать вещи и продукты для людей, которые вынуждены были покинуть ДНР и ЛНР. Сегодня, 20 февраля, в Екатеринбурге открылся объединенный пункт сбора гуманитарной помощи.

- Он организован общественной благотворительной организацией «Российский Красный Крест», добровольцами общероссийского штаба акции #МыВместе и свердловским региональным отделением партии «Единая Россия», - уточняют в департаменте информационной политики Свердловской области.

Работает пункт на базе Дома добровольцев на улице Крылова, 2. Принимают товары первой необходимости, а также одежду и еду длительного хранения. Все это будет передано гражданам, эвакуировавшимся на территорию России.

- Уточнить детали оказания помощи можно по телефону 8 (343) 382-23-77, - уточняют в департаменте информационной политики Свердловской области.

18 февраля, в Донецкой Народной Республике была объявлена эвакуация граждан. Власти организовали пункты сбора, на которых желающих вывозили в Россию - в Ростовскую область. Для этого задействовали железную дорогу.

Причиной для эвакуации стали сообщения об обострении ситуации на территории ДНР и ЛНР. Первый поезд с беженцами прибыл в Россию, в Воронеж, 20 февраля утром. На нем были женщины, дети и пожилые люди. Их стали развозить по пунктам временного размещения. Второй поезд с 1000 беженцев также должен прибыть в воскресенье в Воронеж. В субботу, 19 февраля, семь регионов России, помимо Ростовской области, объявили, что готовы принять у себя беженцев из Донбасса. Свердловская область в их число не входит.

- Это Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская, Московская области, - заявил Виктор Яцуценко, замглавы МЧС России.

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