Охранник из Екатеринбурга, испортивший картину за 75 миллионов, стал героем арт-объекта, посвященного олимпиаде в Пекине

Автор арт-объекта остался неизвестным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В самом центре Екатеринбурга появился необычный арт-объект, который посвятили главным событиям февраля – прошедшим зимним олимпийским играм в Пекине, а также недавнему инциденту с испорченной картиной в «Ельцин центре».

В центре композиции неизвестный художник разместил охранника и героиню полотна «Три фигуры», которой 63-летний Александр Васильев пририсовал шариковой ручкой маленькие глаза. Картина была застрахована на 75 миллионов рублей, поэтому в полиции возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».

Работу посвятили главным событиям февраля – зимним олимпийским играм в Пекине, а также недавнему инциденту с испорченной картиной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сам охранник в свою защиту рассказал, что испортить полотно его попросили маленькие посетители галереи. Кстати, тогда за пожилого мужчину заступился сам губернатор Свердловской области, а реставрацию работы оценили в 250 тысяч рублей.

Чтобы завершить образ, «фигуре» на граффити пририсовали лыжи и палки, таким образом, она стала причастной к олимпийским играм в Китае. В качестве дополнения на фоне появился российский триколор с хештегом We will ROC you, отсылающий к официальному названию нашей сборной, которая не смогла выступить под национальным флагом из-за допинга.

Как долго просуществует рисунок, и будут ли его закрашивать коммунальщики, пока неизвестно Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Инициатива создания этого рисунка принадлежит не нам, отношения к нему мы не имеем, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Ельцин центра».

Как долго просуществует рисунок, и будут ли его закрашивать коммунальщики, пока неизвестно. Напомним, олимпийские игры в Пекине завершились 20 февраля, нашим атлетам удалось завоевать 32 медали, шесть из которых были золотыми.