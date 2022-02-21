Кому-то звезды пророчат удачу, а кому-то говорят, что стоит поберечь здоровье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кому звезды пророчат удачу, кому поберечь свое здоровье, а кому и вовсе лучше сходить к психологу? Публикуем астрологический прогноз на следующую неделю с 21 по 27 февраля 2022 года от «КП-Екатеринбург».

ОВЕН

Овны в начале недели с 21 февраля 2022 года могут ощутить прилив сил и энергии. Они почувствуют, что возвращаются к жизни. Но такой порыв будет временным, поэтому, Овен, как говорится, «куй железо, пока горячо».

ТЕЛЕЦ

Для Тельцов неделя с 21 по 27 февраля 2022 года начнется спокойно. Страсти и волнения, которые преследовали Тельца ранее, утихнут. Наконец-то вы сможете немного выдохнуть и пожить тихой, спокойной жизнью. В этот период лучше обратите внимание на свое здоровье и психоэмоциональное состояние.

БЛИЗНЕЦЫ

С 21 по 27 февраля 2022 года у Близнецов на первый план выйдет финансовый вопрос. Это значит, что на этой неделе возможны денежные поступления, например, зарплата, долг от друга, родственника или старого приятеля. Но не спешите на радостях тратить эту сумму, а рационально распорядитесь своими сбережениями.

С 21 по 27 февраля 2022 года у Близнецов на первый план выйдет финансовый вопрос. Не спешите на радостях тратить финансы Фото: Алексей БУЛАТОВ

РАК

Раков с 21 по 27 февраля 2022 года может посетить муза. Это самый благоприятный момент, чтобы что-то создавать или думать, о том, каким сделать ваш продукт. И возможно эти идеи и планы будут двигать вами до конца года. Поэтому, Раки, не время отсиживаться в стороне! Творите и создавайте, это ваша неделя.

ЛЕВ

Львы, вам с 21 по 27 февраля 2022 года стоит обратить внимание на свое здоровье. Эту неделю вы можете чувствовать рассеянность и не собранность. Вам нужно найти на этот период то, что приведет вас в чувство. Не ограничивайте себя в том, что вам приносит удовольствие, например, поход в театр, уборка дома или просмотр фильма.

ДЕВА

Девы, наши главные философы, неделю с 21 по 27 февраля 2022 года звезды советуют вам уйти от размышлений о том, что не так или не устраивает. Вместо этого проведите время активно – погуляйте с друзьями, позвоните родным и близким или сходите к психологу. Такие встречи только пойдут вам на пользу.

Девам звезды советуют с 21 по 27 февраля 2022 года провести время с друзьями, родными или близкими или даже сходить к психологу Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВЕСЫ

У Весов с 21 по 27 февраля 2022 года на первый план выйдут дела амурные. Ваш партнер может требовать от вас больше внимания в этот период, так что обратите внимание на то, достаточно ли времени вы уделяете своей пассии. У свободных Весов эта неделя может стать периодом романтических встреч и интересных знакомств.

СКОРПИОН

Скорпионов под конец недели ждет сюрприз. А вот хороший или плохой – зависит от того, как вы проявите себя в начале недели. На неделе с 21 по 27 февраля 2022 судьба может подбросить вам испытания, но не принимайте какие-то маленькие неудачи близко к сердцу, а займите позицию наблюдателя со стороны.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы в начале недели почувствуют себя самоуверенными и раскрепощенными. Это, безусловно, поможет вам достичь каких-то целей – расположения начальника и партнера. Но не перегибайте, все должно быть в меру, иначе можете отпугнуть от себя все ваше окружение.

КОЗЕРОГ

Козероги с 21 по 27 февраля 2022 года будут лидерами мнений. Проявите себя наилучшим образом! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Козерогам с 21 по 27 февраля 2022 года звезды пророчат прилив сил и энергии. Вам в этот период получится решить ряд важных вопросов, которые до этого вы откладывали. Коллектив и все ваше окружение будет к вам тянуться и идти вслед за вами. Вы – безусловно будете лидером мнений, и при этом на вас будет возложена ответственность. Проявите себя самым лучшим образом, поэтому вперед к свершениям!

ВОДОЛЕЙ

Вы, Водолеи, в начале недели будете чувствовать, что находитесь не на своем месте. Будет казаться, что вы находитесь не в том месте и не с теми людьми. Не спешите рваться оттуда. Обдумайте, что вас конкретно не устраивает и чего бы хотелось вам. Можете даже поговорить об этом с вашим близким другом, подругой, родственником или психологом. Они помогут направить ваши мысли в правильное русло.

РЫБЫ

Рыбам с 21 по 27 февраля 2022 года придется разгребать все то, что копилось с начала месяца. Не нужно откладывать свои дела, лучше разберите их по полочкам и постепенно приступайте к наведению порядка. Это поможет вам настроиться на достижение планов, о которых вы мечтали и придаст волну мотивации.

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