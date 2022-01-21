Именно в феврале 2022 года к нам по-настоящему приходит символ года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каким будет февраль: благоприятным или не очень? Астролог из Екатеринбурга Мария Бережная рассказала, чего ждать в феврале всем знакам зодиака. Публикуем прогноз на февраль 2022 года.

ПРИХОДИТ ВОДЯНОЙ ТИГР

Именно в феврале 2022 года к нам по-настоящему приходит символ года, а именно тот самый Водяной тигр в компании еще одного тигра.

– С точки зрения Китайского календаря, мы встречаем сразу двух Водяных Тигров. Когда приходят два символа сразу, они усиливают тенденцию к чувственному наслаждению, – рассказывает астролог из Екатеринбурга.

В феврале Водяной тигр усилит тенденцию к чувственному наслаждению Фото: Олег УКЛАДОВ

По словам эксперта, мы еще в январе 2022 года могли почувствовать, как нам хотелось себя порадовать, получить удовольствие от покупки абонемента в спортзал, от личного шопинга, от того, чтобы отправиться в путешествие. В общем, воплотить то, что нам принесет удовольствие. А февраль такие желания усиливает.

– Какой бы не была рациональной Венера в Козероге, мы все равно будем склонны к воплощению собственных желаний именно в феврале 2022 года, – дополняет Мария Бережная.

В феврале 2022 года ваши действия могут быть очень неожиданными, спонтанными, эмоциональными, и даже в чем-то непредсказуемыми для нас самих.

ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ

– Февраль нас хорошо взбодрит. Он не даст нам расслабиться, потому что тигр это животное хищное, он охотник-завоеватель, и значит, это время для приобретений, достижения новых целей, удовлетворения амбиций, – рассказывает астролог.

Также Мария Бережная говорит, что в феврале произойдет конфликт планет Сатурн и Уран, который будет очень активен в этот период. Из-за этого обстоятельства будут развиваться стремительно и выстроятся совершенно неожиданным образом.

В феврале произойдет конфликт планет Сатурн и Уран Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

–Я бы назвала февраль - месяцем сюрпризов. И сюрпризов будет немало. Конечно, людям, которые предпочитают стабильность, спокойствие, будет сложнее всего, – подчеркнула Мария Бережная.

По ее словам, февраль 2022 года диктует, чтобы мы подстраивались под все изменения, которые будут входить в нашу жизнь, под стремительное развитие ситуации, как внутри профессиональной сферы, так и в обществе и кругу близких.

Нестандартный подход, умение быстро подстраиваться под ситуацию, умение делать не по шаблону, а исходя из ситуации, креативить. Он поможет достичь хороших результатов, добиться собственных целей.

ОКРУЖЕНИЕ

– Февраль будет месяцем активной критики. Мы будем видеть в других людях изъяны, недочеты, – отметила астролог из Екатеринбурга.

Это еще связано с тем, что в феврале заканчивается период ретроградного Меркурия. Мы будем чувствовать себя словно вышедшими из спячки.

При этом февраль месяц довольно опасный и неспокойный. Будьте аккуратными, особенно в первой половине месяца.

Что касается начала каких-либо проектов, каких-либо важных дел, лучше перенести это на вторую половину февраля. Взаимодействие планет позволит вашим начинаниям быть более успешными, насколько это возможно.

ЗДОРОВЬЕ

Ложка дегтя в бочке меда – это про здоровье в феврале Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ложка дегтя в бочке меда – это про здоровье. Так, астролог советует побеспокоиться о свое здоровье. Людям, которые страдают головной болью, перепадами давления и другими проблемами, следует быть предельно аккуратными, особенно, тем, кто родился в год Обезьяны.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Если говорить о личных взаимоотношениях, то здесь после периода ретроградной Венеры в декабре 2021 – январе 2022 годов и ретроградного Меркурия в январе – начале февраля 2022 года, останется еще много вопросов.

– Личная жизнь в феврале погрузит нас в глубину чувств, глубину осмысления того, кто рядом с нами, что такое для нас любовь. Она пробудит в нас сильное желание обладать человеком полностью, который нам интересен, и которого мы любим, – говорит Мария Бережная.

Февраль подходит для анализа личных взаимоотношений для понимания того, какой вам нужен партнер, что вы хотите получить от личных отношений.

ФИНАНСЫ

Если вы хотите инвестировать, наблюдайте за тем, как ситуация будет развиваться в первой половине месяца. И только в 20-е числа можете делать вложения. Будьте очень аккуратны, критичны и рациональны. Поэтому, если вас интересуют финансовые инвестиции, оставьте этот вопрос на третью декаду февраля.

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