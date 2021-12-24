2022 год находится под покровительством Голубого Водяного Тигра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Год Белого Металлического быка 2021 уходит, а значит, нужно готовиться встречать следующий. Кстати, 2022 год находится под покровительством Голубого Водяного Тигра. К кому этот хищник будет благосклонен в следующем году, а кого будет испытывать на прочность, об этом рассказала астролог из Екатеринбурга Ольга Черняева. Публикуем для вас точный гороскоп для всех знаков зодиака.

ОВЕН

В 2022 году у Овнов, будет отличная возможность заработать деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году у Овнов, будет отличная возможность заработать деньги, в том числе по направлениям новых технологий, психологии, электричества и фотографирования.

Одной из задач у Овна в 2022 году будет объединение людей, поэтому вам необходимо чаще встречаться с единомышленниками, так как вы способны изменить мир к лучшему. Для кого-то Овен будет в роли наставника, советника или «серого кардинала». Для Овнов 2022 год лучше всего подходит для обучения и для декрета.

ТЕЛЕЦ

Тельцов в 2022 году ждут неожиданные перемены в жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тельцов в 2022 году ждут неожиданные перемены в жизни. В новый год они будут желать свободы, возможна и переоценка ценностей. Эпатаж и новизна – девиз тельцов на 2022 год. В этот год могут появиться новый вектор и цели в жизни. Тельцы могут сменить работу или даже быть назначены на руководящие должности.

Первый квартал года удачное время для встречи второй половинки, близкого по духу человека и создания семьи. Уже с мая 2022 года у Тельца настанет лучшее время, чтобы начать обучение. А кому-то уже будет пора уйти в декретный отпуск или изменить трудовую деятельность.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы в 2022 году могут видеть вещие сны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году у Близнецов основная задача – чётко исполнять законы. Могут быть судебные разбирательства, командировки, переезды, а также изменение мировоззрения. Бизнес с иностранцами. А также близнецам необходимо повышать свою квалификацию.

Первые 4 месяца 2022 года – это удачное время продемонстрировать свой талант, получить руководящую должность или создать свой проект. А с мая 2022 года у вас расширится круг знакомых и друзей.

В 2022 году Близнецы могут укрепить дружбу со своими знакомыми. В этот год возможно создание отношений и брака. Прислушивайтесь к своей интуиции. Вы можете видеть вещие сны.

РАК

Раки могут увлечься йогой, психологией и фотографированием Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Раков в 2022 году ждёт повышение квалификации, участие в выставках, конференциях и командировках. Вы можете увлечься политикой и журналистикой.

С июня 2022 года у Раков может быть карьерный взлёт или создание своего проекта, не упустите шанс. Однако активная деятельность может повлечь за собой материальную нестабильность, а расходы могут превысить доходы.

Чётко планируйте свой бюджет и рационально распределяйте свои силы. В первой половине года в вашем окружении могут появиться необычные люди, обновится круг друзей. Вы можете увлечься йогой, психологией и фотографированием.

ЛЕВ

В 2022 году Львам повезет с деньгами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году Львам везёт с деньгами. Смело просите прибавки в зарплате или повышайте цену своих услуг. Вы можете получить выигрыш, крупные доходы, совершать инвестиции и купить недвижимость.

В 2022 году у Львов могут произойти перемены на работе вплоть до кардинальной смены деятельности. В новом году Львов ждут судьбоносное партнерство и появление влиятельных людей.

Однако в 2022 году может быть и разрыв отношений, а также любовные испытания и кризис в случае, если отношения формальные. Если вы ещё не узаконили отношения 2022 год Львы – вам стоит это сделать.

Задача года для Львов – следить за своим имиджем в обществе и быть честным в партнёрстве с разрешением проблем в любовных отношениях, если они есть.

ДЕВА

Основная задача Дев на 2022 год - разобраться в отношениях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основная задача Девы в 2022 году, начиная с февраля, – разобраться в отношениях. Возможны испытания, кризис, но если Вы честны с партнёром, вас ждёт выход на новый уровень отношений. При этом стоит узаконить имеющиеся любовные отношения, все деловые договорённости официально закрепить. Если Дева одинока, в 2022 году могут появиться новые партнёры.

Девы в 2022 году могут изменить сферу деятельности. Все силы, направленные в работу, окупятся. С февраля 2022 могут участиться поездки, командировки, вплоть до переезда.

ВЕСЫ

2022 год для многих Весов – год рождения ребёнка или запуска судьбоносного проекта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весам 2022 год принесёт много новых людей, но может быть и кризис в отношениях. Это касается, если ваш партнер не честен с вами или отношения вас тяготят. В таком случае, в новом году такие отношения закончатся.

Многим Весам в 2022 году захочется больше свободы. С мая 2022 года есть вероятность встречи второй половинки и даже заключения брака.

2022 год для многих Весов – год рождения ребёнка или запуска судьбоносного проекта. Основная задача года – трудиться и эффективно планировать свое расписание без перегрузов. Внимательней отнеситесь к самочувствию, так как из-за работы могут быть переутомления.

В первые 4 месяца 2022 года Весов ждёт новая работа или открытие своего бизнеса, поэтому не упустите шанс грядущих изменений. Весы, творите и у вас все получится.

СКОРПИОН

Одинокие Скорпионы в 2022 году могут встретить любовь Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У скорпионов с февраля 2022 года появится интерес к творчеству. Избегайте авантюр и не просчитанного риска.

Первый квартал 2022 года даёт Скорпиону возможность создать личный проект. С апреля вы можете переехать из-за работы или обрести более свободный график, а также новую работу. Это повлечёт за собой появление много новых людей.

Одинокие Скорпионы в 2022 году могут встретить любовь, освободиться от тяжёлых отношений. Возможно прибавление в семье.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, вас в 2022 году ждет смена работы Фото: Андрей АБРАМОВ

Стрельцы, вас в 2022 году ждет смена работы. Весь год будет много энергии и сил, поэтому направьте себя в нужное русло. Обратите внимание на близких людей и не конфликтуйте с ними.

Первый квартал 2022 года удачен для крупных покупок. С апреля удачное время заняться созданием личного проекта или найти себе хобби, которое может принести хороший доход. Этот году будет удачным для рождения ребенка.

КОЗЕРОГ

Козерогам в 2022 году захочется сделать что-то необычное Фото: Михаил ФРОЛОВ

Козерога в 2022 году потянет к творчеству, робототехнике, программированию, нано технологиям и так далее. Вам захочется сделать что-то новое, необычное. В 2022 году есть вероятность командировок.

Одна из задач 2022 года – грамотно выстроить отношения с финансами и научиться эффективно расходовать личную энергию, время, силы, если вы до сих пор этого не научились. Первые четыре месяца 2022 года – прекрасная возможность встретить родного человека или даже построить семью.

Период с мая по октябрь 2022 года – прекрасное время забеременеть, приобрести недвижимость и крупные покупки. Вы будете признаны и заметны в обществе.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи готовьтесь, 2022 год будет годом переезда Фото: Олег УКЛАДОВ

Водолеи готовьтесь, 2022 год будет годом переезда, неожиданного приобретения недвижимости, капитального ремонта дома.

Возможно, вам захочется подкорректировать свое тело, заняться спортом, сделать инъекции или мелкие пластические коррекции. Задача 2022 года разобраться со своими скелетами в шкафу и страхами. Самосовершенствуйтесь, развивайте себя. Трудитесь, поскольку халявы в этом году не намечается.

В первые 4 месяца 2022 года у Водолеев ожидается рост доходов, выгодные покупки, увеличение энергии и жизненных сил. Июнь – сентябрь 2022 года – удачное время встретить свою любовь, если Водолей одинок, а для влюблённых создать семью. Не прекращайте трудиться, поскольку с октября по декабрь доходы опять подрастут.

РЫБЫ

Рыбы в 2022 году могут сменить место жительства или работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

У Рыб в 2022 году ожидаются изменения близкого окружения. Вы можете изменить место жительства или работу, может быть прибавление в семье. Рыбы все изменения года примут без страхов и сомнений, что, само собой, позволит в первые четыре месяца заявить о себе и получить повышение в должности или запустить проект.

Июнь – август 2022 года – период получения хороших доходов, выгодных покупок, получение первых плодов и финансовых результатов от своих проектов. Поскольку меняется близкое окружение, Рыбы будут способны создать организацию, сообщество, партию, движение или принять участие в них.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гороскоп на 2022 год по знакам зодиака: прогноз астролога из Екатеринбурга. «Комсомолка» и астролог из Екатеринбурга Мария Бережная составили гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака (подробнее)