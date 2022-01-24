Астролог Мария Бережная рассказала, к кому придет амур, а к кому недомогание Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К кому в феврале 2022 года придет амур, кому недомогание, а кому стоит не показывать свой характер – об этом «КП-Екатеринбург» рассказала астролог из Екатеринбурга Мария Бережная. Публикуем астрологический прогноз на февраль 2022 года для всех знаков зодиака.

ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА ДЛЯ ОВНОВ

Февраль 2022 года для Овнов будет очень активным. Порой не будет времени перевести дух.

На первый план выйдут карьера, достижение амбициозных целей и финансовое благополучие. Останется время и на личные отношения, Овнов ждут романтические сюрпризы и второй половинки.

Что касается финансов и карьеры, здесь пристальное внимание Овнов в феврале 2022 года будет обращено на реализацию собственных идей. Могут быть конфликтные ситуации и недопонимания с коллегами.

Очень аккуратно Овнам в феврале 2022 года нужно быть в плане своего здоровья. Нужно внимательно относиться ко всему, что связано с областью ЖКТ.

2022 год - год Голубого Водяного Тигра Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА ДЛЯ ТЕЛЬЦОВ

Тельцы – одни из главных героев в предстоящем феврале 2022 года. Внешние обстоятельства будут диктовать Тельцам, что делать. Месяц будет непредсказуемым. Особенно это коснется личной жизни и профессиональной деятельности.

Обратите внимание на свое здоровье и психоэмоциональное состояние. Настраивайтесь на то, что придется быть гибкими и лояльными.

В феврале 2022 года Тельцам пригодится навык моментально подстраиваться под ситуацию, держа себя в руках.

ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА ДЛЯ БЛИЗНЕЦОВ

Близнецы в феврале 2022 года могут почувствовать, что их жизненная стабильность рушится из-за влияния внешних обстоятельств. Но вынужденные изменения заставят их хорошенько собраться.

В феврале 2022 года именно Близнецы будут одними из тех, кто мыслит очень ясно, четко, критично, въедаясь в саму суть каждого из фактов и обстоятельств.

Февраль 2022 года для Близнецов может быть месяцем внутренней порывистости. Внутри, как и снаружи, может быть ураган, состоящий из обстоятельств.

ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА ДЛЯ РАКОВ

Звезды советуют Ракам в феврале 2022 года быть осмотрительными Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ракам предстоящий февраль 2022 года рекомендует быть осмотрительными. Удача приходит к ним только благодаря тому, что они все делают своевременно, аккуратно и легко.

Ракам не стоит рассчитывать на колоссальную продуктивность в феврале 2022 года. Но не стоит отчаиваться. Лучше прожить февраль в стандартном для себя режиме, не начиная что-то глобальное, не принимая каких-то важных решений. Позвольте себе немножко расслабиться, будьте спокойны и прислушивайтесь к своей интуиции.

Февраль 2022 года будет отличным месяцем для тех Раков, кто относит себя к творческим профессиям. К ним может зайти в гости муза. И если они воплотят свои творческие идеи в феврале, то постепенно они могут получить заслуженные аплодисменты и восторг.

Что касается личной жизни Раков в феврале 2022 года, то там тоже могут быть вопросы, которые будут требовать к себе внимание, особенно в новых взаимоотношениях. Вы можете почувствовать, что это абсолютно не то, что вам нужно.

ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА ДЛЯ ЛЬВОВ

Для Львов февраль 2022 года будет непростым месяцем, поэтому вам лучше затаиться, стать менее заметными. Постарайтесь не выставлять наружу свой характер и принципиальность. Лучше будьте добрыми, мягкими и пушистыми котиками.

В феврале 2022 года обратите внимание на свое здоровье. Более того для Львов февраль – месяц высокой рассеянности. Вы будете легко что-то забывать, некорректно понимать окружающих, а они могут не понимать вас.

В феврале 2022 года у Львов будет желание, во что бы то ни стало, отстоивать справедливость. У вас будет период, когда вы можете не понимать, почему все идет не так, как должно быть.

С вашей стороны, Львы, в феврале 2022 года возможны какие-то категорические выводы, резкие поступки и спонтанное принятие решений.

ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА ДЛЯ ДЕВ

Девы в феврале 2022 года могут почувствовать неудовлетворенность собой и рассеянность Фото: Михаил ФРОЛОВ

Девы в феврале 2022 года могут почувствовать неудовлетворенность собой и рассеянность в зависимости от ситуаций, в которых они будут находиться.

Рациональным Девам в феврале 2022 года будет непросто прийти к выводу в вопросах: «За что взяться?» и «Как наладить ситуацию?».

Астролог Мария Бережная рекомендует Девам в феврале 2022 года сосредоточиться на том, что они уже умеют, продолжать все то, что было ранее начато, взаимодействовать с людьми, которым они уже ранее доверяли, и поддерживать старые связи.

Что касается карьеры, финансового положения, а также личной жизни астрологический гороскоп для Дев в феврале 2022 года гласит: не стоит заниматься тотальным анализом.

Внутреннее состояние Дев в феврале 2022 года может не радовать и возможно заставит задуматься над тем, что идет не по плану. Вы можете почувствовать, что достойны лучшего. Вам будет казаться, что золотой источник где-то рядом за углом, нужно лишь только найти. На самом деле все это может быть иллюзией вашего внутреннего состояния.

Девы, плывите по течению в феврале 2022 года и наблюдайте за тем, как все будет развиваться вокруг вас. Помните, все, что есть в вашей жизни, уже не плохо. Просто сейчас не время для глобального рывка.

ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА ДЛЯ ВЕСОВ

Для Весов февраль 2022 года будет месяцем интересным. На первый план выйдут дела амурные, а значит, личная жизнь будет темой номер один. Возможны новые романы, новые всплески эмоций.

Февраль 2022 года может поставить Весов перед выбором: «Что для вас важнее – ваша личная жизнь или профессиональная деятельность».

Весы, обратите внимание на то, что старый друг лучше новых двух. Возможно люди, которые будут появляться в вашем окружении в феврале 2022 года, могут преследовать свои корыстные цели. Не спешите сразу верить на слово во все договоренности и обещания. Такие люди могут вас легко подвести и даже подставить.

Февраль 2022 года у Весов подходит для получения новых знаний. За этот месяц можно освежить ранее полученные знания.

ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА ДЛЯ СКОРПИОНОВ

Для Скорпионов февраль 2022 года будет полезен в плане глубокого самоанализа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для Скорпионов этот месяц будет полезен в плане глубокого самоанализа. Самое главное, чтобы он был конструктивным.

Этот месяц будет крайне непростым. Они будут непросто переживать чувство, что у них что-то не получается, как бы они не старались. Более того, Скорпионы могут почувствовать, что устали от этого сумасшедшего мира, от бесконечных изменений.

Скорпионам февраль 2022 года принесет сюрприз. Каким он будет – положительным или отрицательным, зависит от того, как они вели себя ранее.

Астрологический прогноз рекомендует Скорпионам все, что с ними бы не происходило, воспринимать как данность. Относитесь ко всему философски, ведь это только второй месяц года Голубого Водяного Тигра. Подумайте, на что вам стоит обратить внимание, где ваша слабая болевая точка. И после проанализируйте, как улучшить ситуацию.

ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА ДЛЯ СТРЕЛЬЦОВ

Стрельцы в феврале 2022 года будут активны и инициативны. Они почувствуют, что самое время заявлять о себе, показывать свое Я, а также желание доминировать и руководить.

Конечно, перспективы будущего будут очень заманчивы, очень интересны. Но Стрельцы в феврале 2022 года могут себя не совсем адекватно оценивать. Амбиции – это хорошо, перспективы – это прекрасно, но все же старайтесь считаться с мнением окружающих на работе, в семье и личной жизни.

ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА ДЛЯ КОЗЕРОГОВ

Козероги в феврале 2022 года почувствуют прилив энергии. Они будут стремиться развиваться в карьере, в спорте и в личной жизни.

Более того Козероги в феврале 2022 года будут чувствовать себя лидерами, которые с легкостью смогут управлять другими.

Финансовая тема может принести интересные варианты, новые источники дохода для Козерога в феврале 2022 года. Причем, финансы могут появиться из того, чем они уже когда-то занимались в прошлом.

Козероги в феврале 2022 года почувствуют прилив энергии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гороскоп на февраль 2022 года говорит Козерогам, что в следующий месяц они могут почувствовать, как кипят интриги и страсти в личной жизни.

У свободных Козерогов в феврале 2022 года появиться сильное желание влюбиться. В поле зрения могут попасть люди, которых они уже хорошо знают, либо пересекались, либо с которыми когда-то уже были намеки на роман.

Если Козерог находится в паре, то в феврале 2022 года все, что его тревожило, может выйти наружу. И ему придется с этим разбираться.

Если Козерог влюблен, он захочет в полной мере обладать своим партнером, будь это мужчина или женщина. Поэтому именно для Козерогов февраль 2022 года может быть интересным, немножко проверяющим на прочность, но полезным месяцем.

ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА ДЛЯ ВОДОЛЕЕВ

Водолеи в феврале 2022 года будут стремиться к стабильности, которой будет не хватать.

По прогнозу астролога из Екатеринбурга Водолеи в феврале 2022 года будут стремиться к конкретности, структурированности во всех смыслах и отношениях.

Водолеи, относитесь спокойно, насколько это возможно, к тому, как развиваются события вокруг вас. Да, вы с легкостью сможете и захотите избавиться от того, что вам надоело.

В феврале 2022 года спонтанность Водолеев будет граничить с ответственностью. Вы будете человеком, который хочет свободы, но при этом призывает к каким-то нормам. Вы будете человеком, который говорит «Боже, да когда все станет ясно», при этом сами примите решения спонтанно. Да такое, что окружающие могут удивиться.

ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА ДЛЯ РЫБ

Для рыб февраль 2022 года будет месяцем, когда им придется быть активными, инициативными, разгребать, что у них накопилось и все, что они откладывали.

Февраль 2022 года для Рыб будет активным месяцем. Если вы будете собраны, настроены решить все свои дела, это может получиться очень даже неплохо.

Астрологический прогноз для Рыб в феврале 2022 года говорит, что этот месяц – прекрасное время, чтобы проявить себя и заявить о себе.

Рыбы, вы можете стать очень привлекательны для противоположного пола. Но при этом вы будете задумываться о том, каким именно вам видится ваш партнер, достаточно ли вы счастливы и что для вас счастье и удача.

Творческие и интуитивные представители знака Рыбы в феврале 2022 года могут почувствовать прилив энергии. Они могут что-то создать, что может быть еще более интересным, перспективным и то, на что окружающие будут смотреть с завистью.

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