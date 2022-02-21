«Не допускаю мысли в мужской голове о дозволенности бить женщину»: вице-губернатор объяснил свою фразу о «фривольных» девушках

Встреча с главами диаспор прошла в пятницу, 18 февраля. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Жителей Свердловской области привело в замешательство неоднозначное высказывание вице-губернатора Олега Чемезова. В минувшую пятницу он провел встречу с представителями диаспор, чтобы обсудить ситуацию с избиением учительницы и ее дочери группой молодых людей южной внешности. Уже после встречи в интервью порталу 66.ru Олег Чемезов высказался о предмете разговора.

- Мы также согласились, что недостаточно проводим культурно-просветительскую работу среди подрастающего поколения с точки зрения семейных ценностей и отношения к женщине, - сказал Олег Чемезов в интервью 66.ru. - С другой стороны, у самих молодых девушек сегодня образ поведения сформирован таким образом, что они позволяют себе курить, пить, материться, одеваться фривольно. Я не говорю, что они должны тут все в хиджабах ходить. Просто если девушка ведет себя таким образом, что выглядит легкодоступной, то и молодой человек считает, что ей можно пользоваться как предметом.

Учительнице Надежде Глазовой один из напавших парней сломал ногу. Женщина пыталась защитить свою 19-летнюю дочь Полину. Девушка рассказывала «КП-Екатеринбург», что когда она ехала домой на 57 автобусе, группа молодых людей южной внешности вдруг стала срывать с нее шапку. Потом они начали давать ей подзатыльники. Испугавшись, девушка по телефону попросила мать встретить ее на остановке. Там и произошло избиение.

Накануне Олег Чемезов на своей странице в Инстаграмм уточнил мысль, высказанную им, а также рассказал об итогах встречи с диаспорами.

- Моя пятничная встреча с диаспорами вызвала много эмоций и рассуждений. Хочу рассказать от первого лица, - написал Олег Чемезов. - 1) Категорически не допускаю мысли в мужской голове о дозволенности бить женщину, презираю таких… 2) Семья формирует основы взаимоотношений между мальчиками и девочками, в любой религии семья является основой нравственного воспитания и поскольку поступок был совершен представителем Азербайджанской диаспоры, была проведена встреча со всеми диаспорами. 3) До диаспор была доведена ясная позиция: такие поступки не останутся безнаказанными.

Добавим, что в пятницу суд избирал меру пресечения для двух молодых людей, участвовавших в избиении учительницы и ее дочери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Одним ударом сломал ногу»: учительница из Екатеринбурга рассказала подробности нападения толпы мигрантов

Надежда Глазова семь лет занимается с детьми военно-патриотическим воспитанием, но даже ее опыта педагога не хватило, чтобы убедить отморозков остановиться (Подробнее)

Главаря банды подростков-южан, избивших двух женщин в Екатеринбурге, отправили в СИЗО

Ему грозит до 7 лет лишения свободы (Подробнее) «Это не вопрос национальности»: вице-губернатор Свердловской области обсудил с главами диаспор ситуацию с избиением учительницы

На встрече предложили сделать открытым процесс получения иностранцами патента на трудовую деятельность в регионе, чтобы вывести его из тени (Подробнее)