«Это не вопрос национальности»: вице-губернатор Свердловской области обсудил с главами диаспор ситуацию с избиением учительницы

На встрече присутствовали представители семи диаспор. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Об избиении учительницы Надежды Глазовой и ее 19-летней дочери группой мигрантов уже несколько дней говорят на уровне высшей региональной власти. Накануне губернатор Евгений Куйвашев поручил разобраться со всеми случаями нападений иностранцев на людей. Их, как оказалось, было больше 20. Также сегодня, 18 февраля, вице-губернатор Олег Чемезов встретился с главами национальных объединений, чтобы обсудить произошедшее.

Так, на встрече были представители диаспор – азербайджанской, казахской, армянской, киргизской, таджикской, узбекской и талышской.

- Я хочу обсудить с вами шаги, которые мы должны сделать, чтобы не допустить проявления со стороны молодежи агрессии и нетерпимости в адрес общества, - сказал на встрече Олег Чемезов. - Уверен – это не вопрос национальности. В каждой культуре и религии заложены такие базовые ценности, как уважительное отношение к старшим, к женщине, забота о детях. Если где-то происходит сбой или – более того – преступление, то, скорее всего, проблема возникла гораздо раньше, в ходе воспитания и становления личности.

На встрече среди прочего сообщили о том, что нужно полностью вывести из тени процесс регистрации и трудоустройства иностранцев в Свердловской области – декриминализовать процесс.

- Человек должен иметь возможность без каких-либо проблем получить патент на трудовую деятельность, сдать экзамен на знание российской истории и русского языка, без труда пойти легальными путями социальной адаптации и устройства на новом для себя месте жительства, - сказал Олег Чемезов. - Тогда иностранный гражданин становится таким же членом общества, как и коренные жители.

В прошлую пятницу, 11 февраля, дочь Надежды Глазовой возвращалась на 57 автобусе домой, когда в салон вошли шестеро парней южной внешности. По словам девушки, они стали срывать с нее шапку и давать ей подзатыльники. Испугавшись, девушка по телефону попросила маму встретить ее на остановке. После того, как девушка вышла из автобуса и встретилась с матерью южане стали избивать их. Самой Надежде Глазовой один из них сломал ногу. Сегодня, 18 февраля, двум из нападавших в Железнодорожном суде Екатеринбурга выбирали меру пресечения. 17-летнему студенту из Азербайджана, сломавшему женщине ногу, грозит до 7 лет лишения свободы.

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