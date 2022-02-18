Вячеслав Мясников - звезда шоу "Уральские пельмени" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вячеслав Мясников известен зрителям, как актер и певец шоу «Уральские пельмени». За время выступлений он примерил на себя роли бабушки, профессора математики в клетчатой рубашке, получившего зарплату 5 тысяч, мальчика-маньяка, чьи родители проводят время «на скотобойне» и многие другие. А его песни «Мандарин мне в рот», «Это самый плохой рингтон», а также трогательные песни на 8 марта, 23 февраля и многие другие являются фишкой шоу. Рассказываем, как живет сейчас Вячеслав Мясников.

ДЕТСТВО ВЯЧЕСЛАВА МЯСНИКОВА

Вячеслав Мясников родился 2 декабря 1979 года небольшом поселке с населением 2500 тысячи человек Луговом в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра. Актер признается, что в то время его семье постоянно приходилась топить печи, колоть дрова и ходить за водой, что, возможно, помогло ему закалить характер и подготовить себя к трудностям.

Как признался сам актер в интервью с журналистом «КП-Екатеринбург», одним из самых ярких воспоминаний детства является эпизод, где ему в 12 лет подарили красный мотоцикл «Минск», за которым он постоянно ухаживал.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ И ПРИГЛАШЕНИЕ В КВН

В студенческие годы Вячеслав Мясников играл в КВН, при этом был уверен, что после окончания ВУЗа он пойдет работать по профессии Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как на тот момент Вячеслав, закончил школу в поселке, он решил переехать в Екатеринбург, в котором он до этого никогда не был, чтобы получить образование. Поступил он тогда в Уральский лесотехнический университет. По словам будущего актера, условия, мягко говоря, оставляли желать лучшего.

- На тот момент это было самая ужасная из общаг, которую только можно было придумать. Все было плохо, начиная от быта, заканчивая комнатой и окружением соседних комнат, - делится впечатлениями Вячеслав Мясников.

Однако, по его словам, с соседями ему повезло. И они были очень дружны.

Во время обучения в институте он познакомился со своей будущей женой Надей. И их свел КВН, куда пришел выступать сначала Вячеслав, а затем и Надежда.

Вячеслав признался в интервью с журналистом «КП-Екатеринбург», что добивался внимания любимой и отдавал последние деньги, чтобы сводить возлюбленную в кино. Ради этого он даже вставал в шесть утра, чтобы успеть на утренний сеанс кино «Титаник» в кинотеатре «Салют», где была скидка для студентов.

Вплоть до окончания ВУЗа будущий актер и не думал о выступлении на сцене. Так, он хотел сначала окончить учебу, а потом и вовсе работать по профессии на лесном предприятии.

Однако его приятель и по совместительству коллега Андрей Рожков в 2000 году позвал его выступать в КВН. Вячеслав Мясников сначала отмахивался, называя это «ерундой», но потом все-таки принял его предложение и решил попробовать. С этого момента началась его новая страница в его жизни – он стал актером.

УЧАСТИЕ В ШОУ «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ»

Первые годы существования шоу "Уральские пельмени" вспоминает как лучшее время Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так, после выступления в КВН, в 2009 году команда ребят создали свое шоу «Уральские пельмени» на телеканале СТС, куда вошел и Вячеслав Мясников. Сам актер вспоминает первые четыре года как лучшее время в истории существования проекта.

Так в первое время на сцене шоу «Уральские пельмени» родились такие известные номера с участие Вячеслава Мясникова, как «Нубук и фрешка», где актер сыграл консультанта, «И-игорь», в котором он был внуком той самой бабушки, роль которой исполнил Андрей Рожков, и многие другие.

Также с участием Вячеслава Мясникова создавались музыкальные номера, где он играл на гитаре и пел трогательные песни про женщин, бабушку, маму, папу, а также юмористические заедающие песни «Мандарин мне в рот» и «Это самый плохой рингтон» - признавайтесь, кто пропел эти строки? А это лишь капля в море выступлений артиста.

А потом номера приелись, идей нет. Сам Вячеслав Мясников сказал – «Мне кажется, что мы уже придумали все, что можно». Но об этом позднее.

ГАСТРОЛИ ОТДЕЛЬНЫМ СОСТАВОМ – ВЯЧЕСЛАВ МЯСНИКОВ И АНДРЕЙ РОЖКОВ

В 2018 году Вячеслав Мясников и Андрей Рожков отказались от гастролей с основным составом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце августа 2018 года стало известно о «расколе» группы «Уральских пельменей» во время гастролей. Так, Вячеслав Мясников и Андрей Рожков отказались от гастролей с основным составом, и более того, создали свое шоу «Ваши пельмени», с которым выступали на сцене.

Сами юмористы и те самые смешные бабушки-подружки тогда опровергли информацию об уходе и сказали, что перестанут только выступать на гастролях, но продолжат сниматься для шоу на СТС.

- Мы с Андреем Рожковым готовим для вас сольную шоу-программу. «Уральские пельмени» не развалились. С командой все хорошо, и мы продолжим радовать вас новыми шутками, - написал тогда в своем Instagram Вячеслав Мясников.

По его словам, отдельное шоу они решили создать из-за большого количества актеров и желания показать как можно больше культовых номеров с их участием, которых за время существования проекта появилась немало. А с большим составом много сольных номеров не покажешь.

Так артисты стали гастролировать отдельно от команды «пельменей». Спустя год, в 2019 году, стало известно, что шоу покидает яркая звездочка шоу – Юлия Михалкова.

С 2018 года "Уральские пельмени" стали отлепляться. Сначала Вячеслав Мясников и Андрей Рожков гастролируют отдельно, а потом Юлия Михалкова покинула коллектив Фото: Алексей БУЛАТОВ

УХОД ИЗ «ЮМОРА»

В январе 2020 года Вячеслав Мясников сообщил в своем Instagram, что уходит из «юмора». Публика восприняла такое заявление неоднозначно, одни поклонники не могли поверить и считала это шуткой артиста, другие писали, что актер хочет уйти из шоу, в котором проработал много лет.

Но Вячеслав Мясников продолжает выступать на шоу «Уральские пельмени» только для съемок телеканала СТС. Так, например, его можно увидеть в новой программе «Ума лопата».

Хотя он и продолжает работу для съемок, сам же считает, как и некоторые зрители, что «Уральские пельмени» уже не те. Так, актер согласен со зрителями, которые писали ему о том, что шутки в шоу «Уральские пельмени» стали не такими смешными как раньше.

Вячеслав Мясников согласен с мнением зрителей, что номера не такие смешные, как раньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В какой-то степени я с этим согласен, потому что наше шоу на телевидении только на СТС существует уже больше десяти лет. Вы сами подумайте, как можно десять лет каждый год к каждому концерту придумывать очень смешные номера? Мне кажется, мы уже придумали все, что можно, - признался в интервью журналисту «КП-Екатеринбург» Вячеслав Мясников.

КАК ЖИВЕТ И ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ СЕЙЧАС ВЯЧЕСЛАВ МЯСНИКОВ

На данный момент Вячеслав Мясников вместе с Андреем Рожковым продолжают гастролировать вместе. Но неизвестно, как долго продлятся их гастроли, учитывая то, что он признался в интервью с журналистом «КП-Екатеринбург», что артисты планируют сворачивать и выступления на сцене, чтобы уделить больше времени семье. Однако в Екатеринбурге артисты планируют продолжать выступать.

Также Вячеслав Мясников продолжает участие в съемках шоу «Уральские пельмени» на СТС.

Кстати, сейчас он счастливо живет со своей женой Надеждой, с которой он воспитывает троих сыновей Максима, Костю и Никиту. В июне 2022 года супруги отметят фарфоровую свадьбу.

На данный момент Вячеслав Мясников вместе с Андреем Рожковым продолжают гастролировать вместе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ноябре 2021 года артист показал в соцсетях коллекцию кукол, которые он коллекционирует со своим 11-летним сыном Максимом. По словам Вячеслава Мясникова, такая идея родилась у его сына, когда тому было 4 года. С тех пор их коллекция насчитывает 84 куклы, в основном, это Monster High, Winx и Ever After High.

Вячеслав Мясников выступает и на других шоу. Так, в декабре 2021 года он выступил на программе «Привет, Андрей!» Андрея Малахова. Там он исполнил свою известную песню «Мои берега», которая набрала на его YouTube-канале больше трех миллионов просмотров.

Сейчас Вячеслав Мясников ударился в блогерскую деятельность и снимает видео, где рассказывает о своих воспоминаниях из университетской жизни, показывает, как приготовить шарлотку, форель и многое другое.

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