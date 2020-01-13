Вячеслав Мясников из «Уральских пельменей» уходит из юмора

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:19:50+03:00

Об этом артист объявил на своей странице в Instagram

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Артист «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников объявил об уходе из юмора. Звезда написал в Instagram, что бросает деятельность. Мясников выложил романтический ролик, который он самостоятельно снял и смонтировал.

- Решил бросить юмор. Буду снимать романтические ролики. Это у меня получается лучше. Пишите, кому что снять. Выезжаю, - заявил юморист.

Возможно, заявление Мясников, очередная шутка. Не так давно «пельмень» объявил, что обиделся на екатеринбуржцев. Артист приезжал на родину с концертом, но публика его не приняла. А вот уход из шоу «Уральские пельмени» коллектив пока не комментируют. Пока старый состав продолжает снимать передачу, а вот гастролируют уже по отдельности.

miasnikov.s Мясников объявил об уходе из юмора

ИСТОЧНИК KP.RU