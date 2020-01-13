Вячеслав Мясников из «Уральских пельменей» уходит из юмора
Артист «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников объявил об уходе из юмора. Звезда написал в Instagram, что бросает деятельность. Мясников выложил романтический ролик, который он самостоятельно снял и смонтировал.
- Решил бросить юмор. Буду снимать романтические ролики. Это у меня получается лучше. Пишите, кому что снять. Выезжаю, - заявил юморист.
Возможно, заявление Мясников, очередная шутка. Не так давно «пельмень» объявил, что обиделся на екатеринбуржцев. Артист приезжал на родину с концертом, но публика его не приняла. А вот уход из шоу «Уральские пельмени» коллектив пока не комментируют. Пока старый состав продолжает снимать передачу, а вот гастролируют уже по отдельности.
ИСТОЧНИК KP.RU