Евгений умер от кровопотери после ранения из ружья. Фото: предоставлено семьей

Суд Первоуральска отправил под домашний арест 58-летнего жителя Екатеринбурга Фарида Темиргалиева. Мужчину задержали по обвинению в убийстве 41-летнего предпринимателя Евгения Старцева, которого нашли мертвым в лесу.

9 сентября Евгений отправился на прогулку на квадроцикле. Домой Старцев так и не вернулся, его тело обнаружили спустя два дня. В поисках участвовали волонтеры и полиция. По словам жены убитого, выйти на след Темиргалиева помог анализ биллинга. В тот день Фарид он находился в том же лесном массиве вместе со своим товарищем Ильфатом.

Что именно могло произойти между ними родственникам остается лишь гадать. Фарид свою вину не признает. По одной из версий, Евгений мог попытаться пресечь попытку незаконной охоты. Многие знали, что он борется с браконьерами и черными лесорубами.

- Что это за человек, я не знаю. И муж мой, скорее всего, его тоже не знал. Но друг Фарида – Ильфат был знаком с Евгением с детства. По предварительной информации, Фарид и Ильфат были на охоте. А разрешение было им выдано задним числом. Они не отрицают, что были в лесу. Темиргалиев говорит, что не убивал мужа, конфликтов у них не было. Ильфат же отказался давать показания, воспользовавшись 51 статьей Конституции. Вот такая амнезия у него. Но я полагаю, что у него другие мотивы. Если все же убийство было, то он может стать соучастником. Экспертиза показала, что оружие, из которого стреляли, принадлежит Темиргалиеву, - рассказала «КП»-Екатеринбург Вероника Старцева.

Семья Евгения Старцева. Фото: предоставлено семьей

У Евгения остались четверо детей от 5 до 16 лет. Сейчас его жене приходится обеспечивать семью и следить за здоровьем 9-летнего сына, у которого после сильных переживаний выявили онкологию.

- У Жени был автокомплекс: шиномонтаж, мойка, автосервис, - добавила Вероника. - Кроме этого он занимался скупкой и продажей труб. Сейчас бизнес оформлен на его маму, по доверенности всем руковожу я. Он был безобидным парнем, всем помогал.

Семья Евгения уже подала апелляцию на решение первой инстанции. Родные надеются, что областной суд изменит меру пресечения на более строгую и Фарида отправят в СИЗО.

В СУ СКР по Свердловской области по-прежнему воздерживаются от комментариев.