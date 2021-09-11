Евгений ушел в лес и пропал Фото: поисковый отряд Лиза Алерт

Под Первоуральском 9 сентября Евгений Старцев ушел из СНТ «Барсучья гора» и до сих пор не вернулся. Поисками 41-летнего мужчины занимаются волонтеры, как минимум трех поисковых отрядов и добровольцы. В ДПСО «ABRIS» пишут, что Евгений уехал в лес на охоту. Его квадроцикл нашли на вершине горы, но мужчины поблизости не оказалось.

- Был одет в камуфляжный костюм и черные калоши на меху, - указано в ориентировке на поиск.

Приметы:

Рост: 185-185 см.

Телосложение: атлетическое.

Цвет глаз: карие.

Волосы: бритый наголо.

Особые приметы: тату на правом предплечье в виде лепестков пламени.

Если вы знаете, где может находиться Евгений или готовы помочь с поисками сообщите об этом волонтерам по телефонам: +7904166-12-47 Ольга; +79617671749 Андрей, +79530530483 Екатерина, +79120379790 Николай.