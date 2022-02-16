В Свердловской области убийцу бизнесмена, который пропал под Первоуральском, отправили под домашний арест

У предпринимателя остались четверо детей. Фото: предоставлено родственниками

В Первоуральске задержали предполагаемого убийцу местного предпринимателя Евгения Старцева. Несмотря на тяжесть обвинения, суда не стал отправлять фигуранта уголовного дела в СИЗО.

- Темиргалиеву Ц.З избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 26 суток, до 14 марта 2022 года. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК «Убийство», - пояснили «КП»-Екатеринбург в пресс-службе суда Первоуральска.

Напомним, что тело 41-летнего многодетного отца было найдено близи сада «Барсучья горка». Рядом с трупом лежало ружье Евгения, но выстрел был произведен не из него. В узких кругах Старцев был известен как борец с браконьерами.

- Он снимал их на телефон, чтобы были доказательства. Конечно, им это не нравилось, - рассказывала «Комсомолке» сестра убитого Оксана.

У Евгения остались четверо детей от 5 до 15 лет.

- Он не пил и не курил, занимался спортом, строил дом. Был образцовым и внимательным отцом. В семье все держалось на нем. Когда Евгений Борисович пропал, то на его поиски вышли все друзья и знакомые. Их оказалось очень много. Среди них был и мой муж, - рассказывает «КП» местная жительница Светлана, которая работает в детском саду, куда ходит один из детей погибшего охотника. - Это был наш лучший родитель-помощник и образцовый отец.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.

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